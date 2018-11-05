"Нас вбивають не тільки кулями": Забужко нагадала, як в 1990-і ФСБ "вербувала втемну" талановиту молодь

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Забужко написала цей пост з метою, щоб подібне не повторювалося в майбутньому

Відома українська письменниця Оксана Забужко написала пост, в якому нагадала суспільству, як у 90-ті роки минулого століття співробітники ФСБ намагалися вербувати у свої ряди молодих талановитих людей з України. Він був опублікований у соцмережі Facebook.

"Я розумію, що все це вже прочитали, але зайвий раз не перепостить не можу: мені здається, це інтерв'ю взагалі замість листівок у метро роздавати б треба", - з таких слів розпочала текст публікації письменниця.

За словами Забужко, в її оточенні відбулися, як мінімум, три трагічні історії, коли талановитих молодих людей ще в 1990-i ФСБ "вербувала втемну"

"Через УПЦ МП - і з потенційно першорядних українських митців виходив у кращому разі пшик, а то й важкий психічний розлад. Так ось, в усіх трьох випадках стартовим "гачком на зачіпку" служила якраз баєчка про московську, буцімто, ексклюзивну для України "канонічність", - і я не можу не думати про те, що, якби голос Вселенського патріархату був тоді вчутним в Україні так, як тепер, то всі ці люди (і всі інші, про кого можу хіба здогадуватися), з найвищою ймовірністю, були б живі-здорові - і щось вартісне в житті змогли б сотворити, на втіху нам усім... ", - розповіла в мережі Оксана Забужко.

У кінці публікації, Забужко попросила поширювати цю інформацію, щоб бути впевненим, що, принаймні, в нових поколіннях таких людських втрат більше не буде".

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/oksana.zabuzhko)

Раніше ми писали, що відома письменниця Оксана Забужко висловилася в бік православних віруючих.

Нагадаємо, відома письменниця Лариса Ніцой різко висловилася з приводу Хресного ходу. Вона стверджує, що московська церква вкрала ідею Хресного ходу біля Київського патріархату.

Також ми писали про те, що член Синоду Вселенського патріархату митрополит Елпідофора спростував посягання Росії і РПЦ на українську церкву.

Рекомендуємо подивитись:

10 кроків, які допоможуть учасникам ДТП максимально захистити свої інтереси