"Нас убивают не только пулями": Забужко напомнила, как в 1990-е ФСБ "вербовала втемную" талантливую молодежь

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Забужко написала этот пост с целью, чтобы подобное не повторялось в будущем

Известная украинская писательница Оксана Забужко написала пост, в котором напомнила обществу, как в 90-е годы прошлого столетия сотрудники ФСБ пытались вербовать в свои ряды талантливых молодых людей из Украины. Он был опубликован в соцсети Facebook.

"Я понимаю, что все это уже прочитали, но лишний раз не перепостить не могу: мне кажется, это интервью вообще вместо листовок в метро раздавать бы надо", - с таких слов начала текст своей публикации писательница.

По словам Забужко, в ее окружении произошли, как минимум, три трагические истории, когда талантливых молодых людей еще в 1990-е ФСБ "вербовала втемную"

"Чкрез УПЦ МП - и из потенциально первостепенных украинских художников выходил в лучшем случае пшик, а то и тяжелое психическое расстройство. Так вот, во всех трех случаях стартовым "крючком на зацепку" служила как раз басенка о московской, якобы, эксклюзивной для Украины "каноничности", - и я не могу не думать о том, что, если бы голос Вселенского патриархата был тогда слышимым в Украине так, как сейчас, то все эти люди (и все другие, о ком могу разве догадываться), с высокой вероятностью, были бы живы-здоровы - и что-то стоящее в жизни смогли бы совершить, не радость нам всем ...", - рассказала в сети Оксана Забужко.

В конце публикации, Забужко попросила распространять эту информацию, чтобы "быть уверенным, что, по крайней мере, в новых поколениях таких человеческих потерь больше не будет".

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/oksana.zabuzhko)

Ранее мы писали, что известная писательница Оксана Забужко высказалась в сторону православных верующих.

Напомним, известная писательница Лариса Ницой резко высказалась по поводу Крестного хода. Она утверждает, что московская церковь украла идею Крестного хода у Киевского патриархата.

Также мы писали о том, что член Синода Вселенского патриархата митрополит Элпидофор опроверг посягательство России и РПЦ на украинскую церковь.

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