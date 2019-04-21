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From Russia with love: у Рівному провчили п'яного фаната Путіна (фото)

STYLERЖиття    21.04.2019 - 10:47
From Russia with love: у Рівному провчили п'яного фаната Путіна (фото)
Фанат Путіна (фото: колаж РБК-Україна)

П'яний чоловік в провокаційній футболці влаштував бійку з водієм

В Рівному чоловік у футболці з написом From Russia with love, на якій також був зображений автомат, влаштував бійку з водієм через те, що він зробив йому зауваження. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції рівненської області.

У поліції встановили, що 31-річний уродженець Донецької області близько 18:00 вийшов на середину проїжджої частини в червоній провокаційній футболці з телескопічною палицею в руках. При цьому чоловік перешкоджав руху авто.

From Russia with love: у Рівному провчили п'яного фаната Путіна (фото)

Фанат Путіна (фото: rv.npu.gov.ua)

Один з водіїв, яким був 44-річний мешканець Рівненського району, зробив чоловікові зауваження після чого між ними зав'язалася бійка. Пізніше на місце інциденту прибули поліцейські, які також викликали слідчо-оперативну групу.

Агресивного чоловіка перевірили на наявність алкоголю в крові. Результат перевірки в медустанові показав 1,91 проміле.

From Russia with love: у Рівному провчили п'яного фаната Путіна (фото)

Фанат Путіна (фото: rv.npu.gov.ua)

Поліція почала досудове розслідування за частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю). Телескопічну палицю вилучили та направили на експертизу.

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Раніше повідомлялося про те, що відома голлівудська актриса Памела Андерсон, яка натякала на роман з президентом РФ, написала лист Путіну.

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