From Russia with love: в Ровно проучили пьяного фаната Путина (фото)

Фанат Путина (фото: коллаж РБК-Украина)

Пьяный мужчина в провокационной футболке устроил драку с водителем

В Ровно мужчина в футболке с надписью From Russia with love, на которой также был изображен автомат, устроил драку с водителем из-за того, что он сделал ему замечание. Об этом говорится в сообщении Нацполиции ровенской области.

В полиции установили, что 31-летний уроженец Донецкой области около 18:00 вышел на середину проезжей части в красной провокационной футболке с телескопической палкой в руках. При этом мужчина препятствовал движению авто.

Фанат Путина (фото: rv.npu.gov.ua)

Один из водителей, которым был 44-летний житель Ровенского района, сделал мужчине замечание после чего между ними завязалась драка. Позже на место инцидента прибыли полицейские, которые также вызвали следственно-оперативную группу.

Агрессивного мужчину проверили на наличие алкоголя в крови. Результат проверки в медучреждении показал 1,91 промилле.

Фанат Путина (фото: rv.npu.gov.ua)

Полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием). Телескопическую палку изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, что Артур Бестаев подал в суд на журналиста Юрия Дудя и телеведущую Анастасию Ивлееву, чтобы защитить Путина. Его возмутил ответ Ивлеевой на традиционный вопрос Дудя "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?".

Ранее сообщалось о том, что известная голливудская актриса Памела Андерсон, которая намекала на роман с президентом РФ, написала письмо Путину.