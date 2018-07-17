Футболіст київського "Динамо" не потиснув руку Путіну на ЧС-2018

Колаж РБК-Україна

Йосип Піваріч не простягнув руку Путіну, а просто пройшов повз російського президента

Хорватський футболіст, захисник київського клубу "Динамо" Йосип Піваріч не потиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну під час нагородження призерів Чемпіонату світу 2018.

Як видно на відео, під час церемонії нагородження Путін вручав срібні медалі гравцям збірної Хорватії. Коли 29-річний захисник опинився біля господаря Кремля, він відмовився від звичного рукостискання.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6 — Tommy McManus (@tkmcmanus1) 15 липня 2018 р.

Зазначимо, що Піваріч став єдиним футболістом, який не потиснув руку російському гаранту - президенту країни-агресора.

"Захисник київського "Динамо" і збірної Хорватії Йосип Піваріч не потиснув руки того, хто називає себе Президентом Анчурії", - прокоментував відео один юзер.

"Піваріч підкинув трошки дрівець для ватних пуканів!" - написав інший користувач.

Додамо, що Йосип Піваріч став першим представником чемпіонату України у фіналі ЧС.

Йосип Піваріч (instagram.com/josip_pivaric19)

Йосип Піваріч (instagram.com/josip_pivaric19)

Нагадаємо, 15 липня збірна Хорватії поступилася Франції в матчі фіналу Чемпіонату світу 2018 з рахунком 4:2.

До речі, мер Парижа нагадала про Сенцова перед фіналом ЧС-2018.

Відео: РБК-Україна