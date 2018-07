Футболіст київського "Динамо" не потиснув руку Путіну на ЧС-2018

Йосип Піваріч не простягнув руку Путіну, а просто пройшов повз російського президента

Хорватський футболіст, захисник київського клубу "Динамо" Йосип Піваріч не потиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну під час нагородження призерів Чемпіонату світу 2018.

Як видно на відео, під час церемонії нагородження Путін вручав срібні медалі гравцям збірної Хорватії. Коли 29-річний захисник опинився біля господаря Кремля, він відмовився від звичного рукостискання.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6