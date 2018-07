Футболист киевского "Динамо" не пожал руку Путину на ЧМ-2018

Йосип Пиварич не протянул руку Путину, а просто прошел мимо российского президента

Хорватский футболист, защитник киевского клуба "Динамо" Йосип Пиварич не пожал руку президенту России Владимиру Путину во время награждения призеров Чемпионата мира 2018.

Как видно на видео, во время церемонии награждения Путин вручал серебряные медали игрокам сборной Хорватии. Когда 29-летний защитник оказался возле хозяина Кремля, он отказался от привычного рукопожатия.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6