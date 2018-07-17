Футболист киевского "Динамо" не пожал руку Путину на ЧМ-2018

Коллаж РБК-Украина

Йосип Пиварич не протянул руку Путину, а просто прошел мимо российского президента

Хорватский футболист, защитник киевского клуба "Динамо" Йосип Пиварич не пожал руку президенту России Владимиру Путину во время награждения призеров Чемпионата мира 2018.

Как видно на видео, во время церемонии награждения Путин вручал серебряные медали игрокам сборной Хорватии. Когда 29-летний защитник оказался возле хозяина Кремля, он отказался от привычного рукопожатия.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6 — Tommy McManus (@tkmcmanus1) 15 липня 2018 р.

Отметим, что Пиварич стал единственным футболистом, который не пожал руку российскому гаранту - президенту страны-агрессора.

"Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич не пожал руки тому, кто называет себя Президентом Анчурии", - прокомментировал видео один юзер.

"Пиварич подкинул немножко дровишек для ватных пуканов!" - написал другой пользователь.

Добавим, что Йосип Пиварич стал первым представителем чемпионата Украины в финале ЧМ.

Йосип Пиварич (instagram.com/josip_pivaric19)

Йосип Пиварич (instagram.com/josip_pivaric19)

Напомним, 15 июля сборная Хорватии уступила Франции в матче финала Чемпионата мира 2018 со счетом 4:2.

Кстати, мэр Парижа напомнила о Сенцове перед финалом ЧМ-2018.

Видео: РБК-Украина