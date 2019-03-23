Герої не вмирають: на Донбасі загинув 19-річний воїн ЗСУ

Фото: facebook.com/93OMBR

На фронті закінчилося життя 19-річного бійця ЗСУ

Вчора, 22 березня, під час виконання бойового завдання загинув житель Івано-Франківська, солдат Артур Бурлака. При цьому 15 березня йому виповнилося лише 19 років. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Марцінків висловив свої співчуття родині героя і побажав їм сил, щоб впоратися з такою гіркою втратою для їх сім'ї.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також сумують про загибель молодого воїна. При цьому багато хто не розуміє, чому на фронт посилають настільки молодих хлопців.

"Вічна пам'ять герою! Нехай земля йому буде пухом, а Бог дасть царство небесне. Щирі співчуття родині. Сумно, дуже сумно", - прокоментувала Оксана Андрусишина.

"Вічний упокій дай йому Господи, вічне світло нехай йому світить. Нехай спочиває в мирі. Царство Небесне йому. Співчуваю рідним. Герої не вмирають", - написала Анна Прокопишина.

"Царство Небесне. Вічна пам'ять. Співчуття рідним! Я також хочу висловити свою думку: там не повинно бути таких молодих! Де дорослі, свідомі і досвідчені?" - зазначила Надія Мацюк-Бабинець.

"Життєрадісною ти був дитиною. Великий жаль. Вічна і світла пам'ять тобі Артур, і царство небесне. Щирі співчуття мамі і рідним", - написала Марія Каленюк.

"Царство Небесне. Чому на фронті воюють такі юні хлопці, фактично діти, неповнолітні?" - наголосила Христина Пелехата.

"Що молоді хлопці там роблять?" - написала Світлана Сабадах.

"Як така дитина там опинилася?" - зазначила Любов Полахнюк.

"Хороша була дитина. Дуже шкода. Вічна пам'ять", - написала Леся Римарчук.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 березня, куля снайпера обірвала життя воїна ВСУ при виконанні бойового завдання.

Раніше повідомлялося про те, що на Донеччині загинув військовий ВСУ солдат Максим Сірін у якого залишилися дружина і двоє дітей.