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Боже, зупини цей жах! Куля снайпера обірвала життя воїна ЗСУ (фото)

STYLERВійна    23.03.2019 - 08:32
Боже, зупини цей жах! Куля снайпера обірвала життя воїна ЗСУ (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

У районі проведення ООС герой загинув при виконанні бойового завдання

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Володимир Меркевич - життя бійця у п'ятницю, 22 березня, обірвала при виконанні бойового завдання куля ворожого снайпера. Про це повідомляє "Розділля ТБ" на сторінці у Facebook.

Воїн народився в 1971 році. Був уродженцем смт Старий Розділ Миколаївского району Львівської області.

Повідомляється, що тіло військовослужбовця вже найближчим часом буде доставлено до рідного дому, де згодом відбудеться Парастас та церемонія поховання.

Боже, зупини цей жах! Куля снайпера обірвала життя воїна ЗСУ (фото)

Фото: Володимир Меркевич

У прес-службі штабу ООС зазначили, що на вогонь окупантів дали адекватну відповідь.

"Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі мережі висловлюють жаль через загибель воїна та співчувають його родині:

  • "Вічна пам'ять. Співчуття родині. Герої не вмирають";
  • "Хай йому буде царство небесне";
  • "Боже! Зупини цей жах! Йому царство небесне! Щирі співчуття рідним";
  • "Вічна пам'ять воїну України"...

Як повідомлялося раніше, 21 березня на Донбасі в районі проведення ООС загинув 36-річний військовий ЗСУ, солдат Максим Сірін із позивним "Шалений". Герой під Авдіївкою зупинив просування бойовиків. Він народився в Станиці Луганській, у загиблого залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Також ми писали про те, що 18 березня на Донбасі загинув військовий з 54-ої окремої мехбригади Євген Керечанін, уродженець Сумської області.

Нагадаємо, 17 березня в зоні проведення ООС загинув військовий ЗСУ солдат Віктор Грабар, який із двома побратимами припинив спробу окупантів просунутися вперед.

На Донбасі загинув український військовий Змусив противника відступити: на Донбасі загинув український військовий
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