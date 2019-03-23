Боже, останови этот ужас! Пуля снайпера оборвала жизнь воина ВСУ (фото)

В районе проведения ООС герой погиб при выполнении боевого задания
На Донбассе погиб военный ВСУ Владимир Меркевич - жизнь бойца в пятницу, 22 марта, оборвала при выполнении боевого задания пуля вражеского снайпера. Об этом сообщает "Розділля ТБ" на странице в Facebook.
Воин родился в 1971 году. Был уроженцем пгт Старый Роздил Николаевского района Львовской области.
Сообщается, что тело военнослужащего уже в ближайшее время будет доставлено в родной дом, где впоследствии состоится Парастас и церемония захоронения.
Фото: Владимир Меркевич
В пресс-службе штаба ООС отметили, что на огонь оккупантов дали адекватный ответ.
"Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи сети скорбят о погибшем воине и соболезнуют его семье:
Как сообщалось ранее, 21 марта на Донбассе в районе проведения ООС погиб 36-летний военный ВСУ, солдат Максим Сирин с позывным "Шаленый". Герой под Авдеевкой остановил продвижение боевиков. Он родился в Станице Луганской, у погибшего остались родители, жена и двое детей.
Также мы писали о том, что 18 марта на Донбассе погиб военный из 54-ой отдельной мехбригады Евгений Керечанин, уроженец Сумской области.
Напомним, 17 марта в зоне проведения ООС погиб военный ВСУ солдат Виктор Грабар, который с двумя побратимами пресек попытку оккупантов продвинуться вперед.