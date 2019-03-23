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Боже, останови этот ужас! Пуля снайпера оборвала жизнь воина ВСУ (фото)

STYLERВойна    23.03.2019 - 08:32
Боже, останови этот ужас! Пуля снайпера оборвала жизнь воина ВСУ (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

В районе проведения ООС герой погиб при выполнении боевого задания

На Донбассе погиб военный ВСУ Владимир Меркевич - жизнь бойца в пятницу, 22 марта, оборвала при выполнении боевого задания пуля вражеского снайпера. Об этом сообщает "Розділля ТБ" на странице в Facebook.

Воин родился в 1971 году. Был уроженцем пгт Старый Роздил Николаевского района Львовской области.

Сообщается, что тело военнослужащего уже в ближайшее время будет доставлено в родной дом, где впоследствии состоится Парастас и церемония захоронения.

Боже, останови этот ужас! Пуля снайпера оборвала жизнь воина ВСУ (фото)

Фото: Владимир Меркевич

В пресс-службе штаба ООС отметили, что на огонь оккупантов дали адекватный ответ.

"Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сети скорбят о погибшем воине и соболезнуют его семье:

  • "Вечная память. Соболезнования семье. Герои не умирают";
  • "Пусть ему будет царство небесное";
  • "Боже! Останови этот ужас! Ему царство небесное! Искренние соболезнования родным";
  • "Вечная память воину Украины"...

Как сообщалось ранее, 21 марта на Донбассе в районе проведения ООС погиб 36-летний военный ВСУ, солдат Максим Сирин с позывным "Шаленый". Герой под Авдеевкой остановил продвижение боевиков. Он родился в Станице Луганской, у погибшего остались родители, жена и двое детей.

Также мы писали о том, что 18 марта на Донбассе погиб военный из 54-ой отдельной мехбригады Евгений Керечанин, уроженец Сумской области.

Напомним, 17 марта в зоне проведения ООС погиб военный ВСУ солдат Виктор Грабар, который с двумя побратимами пресек попытку оккупантов продвинуться вперед.

На Донбассе погиб украинский военный Заставил противника отступить: на Донбассе погиб украинский военный
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