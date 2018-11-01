"Гібридний список": в соцмережі "розтлумачили" санкції РФ проти українців

Фото: колаж РБК-Україна

"Ось де простір для наших аналітиків та експертів", - зазначив відомий журналіст

Російський уряд опублікував повний санкційний список українських політиків, бізнесменів та діячів культури. Крім спікера ВРУ Андрія Парубія, голови СБУ Василя Грицака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і сина президента України Олексія Порошенка, у перелік з 322 прізвищ також потрапили письменниця Лариса Ніцой, політолог Віталій Портніков, 85-річний Юрій Шухевич, 78-річний нардеп від "Опозиційного блоку" Юлій Йоффе та інші. Як зазначив відомий журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Facebook, документ вийшов дивний.

"Перечитав, багато думав. Ось де простір для наших аналітиків і експертів - тепер можна місяць ходити по ефірах та міркувати про те, чому того внесли, а цього не внесли", - йдеться в публікації.

"Таке враження, що писали його більше для створення інформаційного шуму. У документі йдеться, що санкції передбачають блокування заморожування рахунків, бездокументарних цінних паперів та майна на території Росії і заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. При цьому очевидно, що у більшості людей зі списку немає в Росії ані рахунків, ані бізнесу", - йдеться у публікації.

Далі журналіст почав перераховувати: у списках є Портніков, Заліщук, Гопко, Коханівський, Юрій Шухевич, Віктор Чумак, Борис Тарасюк, козак Гаврилюк і навіть Лариса Ніцой.

Він вважає, що навряд чи санкції хоч якось стосуються їх економічних інтересів.

"По факту Росія тільки надала більшості учасників списку послугу у вигляді безкоштовного піару", - написав Казанський.

"З олігархами теж явна шиза. У списках Пінчук, Григоришин та Фукс (який взагалі-то спонсує партію Рабіновича-Медведчука. Зате немає головних антигероїв російського ТБ в 2014 році - Коломойского і Тарути. Ну й Ахметова теж немає, як ви здогадалися", - йдеться у публікації.

"Окремий кайф - це регіонали. Чим завинив перед Росією колишній власник "Стиролу" 74-річний Микола Янковський? Або ось ще крутіше - нардеп від "Оппоблока" 78-річний Юлій Йоффе з Луганської області. Людина Юрія Бойка, між іншим", - розповів він.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

"Ну і вишенька на торті. У списку санкцій є Юлія Тимошенко та її найближчі соратники по "Батьківщині", але чомусь немає ані Ігоря Кононенка, ані Петра Порошенка, який взагалі, за логікою, мав би очолювати цей список. Ось вже де можна розгулятися конспірологам", - написав він.

Одразу варто зазначити, що один з підписників журналіста у коментарі зазначив, що голів держав у подібні списки не вносять. Казанський, у свою чергу, апелював продовженням санкцій США стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

"Точно для хайпf список - туди потрапило півпривата - Боголюбов потрапив, а Коломойського (!) немає";

"LOL)) Бенкендорфа включили, голову правління Інтера. По-моєму, сенс списку рівно в тому щоб дати "алібі" деяким "своїм" людям і дати привід для конспірології щодо деяких "не своїх"";

"Ніцой - письменниця з дуже активною протиросійською позицією. Потрапляння її в список закономірне, але навряд чи засмутить, хехе";

"Гібридний список";

"Порошенка немає того, що можна проти чинного президента робити санкції. Он Путін стільки кривавого зробив, але Захід не вводить санкції проти нього, тільки проти оточення"...

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Нагадаємо, нещодавно Україна розширила санкції проти РФ на ряд російських оборонних підприємств.

Раніше повідомлялося, що українська письменниця Лариса Ніцой влаштувала скандал на одному з телеканалів і покинула студію після суперечки з ведучою Діаною Панченко, яка відмовилася говорити українською мовою.

Також ми писали про те, що нещодавно в Інтернеті виклали протоколи допиту бойовика, одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Узгір'я), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області.

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Відео: РБК-Україна