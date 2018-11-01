"Гибридный список": в соцсети "разжевали" санкции РФ против украинцев

Фото: коллаж РБК-Украина

"Вот уж где простор для наших аналитиков и экспертов", - отметил известный журналист

Российское правительство опубликовало полный санкционный список украинских политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Помимо спикера ВРУ Андрея Парубия, главы СБУ Василия Грицака, министра внутренних дел Арсена Авакова и сына президента Украины Алексея Порошенко, в перечень из 322 фамилий также попали писательница Лариса Ницой, политолог Виталий Портников, 85-летний Юрий Шухевич, 78-летний нардеп от "Оппозиционного блока" Юлий Йоффе и прочие. Как отметил известный журналист и блогер Денис Казанский в своем Facebook, документ вышел странный.

"Перечитал, много думал. Вот уж где простор для наших аналитиков и экспертов - теперь можно месяц ходить по эфирам и рассуждать о том, почему того внесли, а этого не внесли", - говорится в публикации.

"Такое впечатление, что писали его больше для создания информационного шума. В документе говорится, что санкции предусматривают блокирование (замораживание) счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. При этом очевидно, что у большинства людей из списка нет в России ни счетов, ни бизнеса", - говорится в публикации.

Далее журналист начал перечислять: в списках есть Портников, Залищук, Гопко, Коханивский, Юрий Шухевич, Виктор Чумак, Борис Тарасюк, казак Гаврилюк и даже Лариса Ницой.

Он считает, что вряд ли санкции хоть как-то затронут их экономические интересы.

"По факту Россия только оказала большинству участников списка услугу в виде бесплатного пиара", - написал Казанский.

"С олигархами тоже явная шиза. В списках Пинчук, Григоришин и Фукс (который вообще-то спонсироует партию Рабиновича-Медведчука. Зато нет главных антигероев российского ТВ в 2014 году - Коломойского и Таруты. Ну и Ахметова тоже нет, как вы догадались", - говорится в публикации.

"Отдельный кайф - это регионалы. Чем провинился перед Россией бывший владелец "Стирола" 74-летний Николай Янковский? Или вот еще круче - нардеп от "Оппоблока" 78-летний Юлий Йоффе из Луганской области. Человек Юрия Бойко, между прочим", - рассказал он.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

"Ну и вишенка на торте. В санкционном списке есть Юлия Тимошенко и ее ближайшие соратники по "Батькивщине", но почему-то нет ни Игоря Кононенко, ни Петра Порошенко, который вообще, по логике, должен был бы этот список возглавлять. Вот уж где можно разгуляться конспирологам", - написал он.

Сразу стоит отметить, что один из подписчиков журналиста в комментарии указал, что глав государств в подобные списки не вносят. Казанский, в свою очередь, аппелировал продлением санкций США в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

"Точно для хайпа список - туда попало полпривата - Боголюбов попал, а Коломойский (!) нет";

"LOL)) Бенкендорфа включили, главу правления Интера. По-моему, смысл списка ровно в том чтоб дать "алиби" некоторым "своим" людям и дать повод для конспирологии в отношении некоторых "не своих"";

"Ницой - писательница с очень активной антироссийской позицией. Попадание ее в список закономерный, но вряд ли огорчит, хехе";

"Гибридный список";

"Порошенко нет тому, что нельзя против действующего президента делать санкции. Вон Путин столько кровавого сделал, но Запад не вводит санкции против него, только против окружения"...

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Напомним, недавно Украина расширила санкции против РФ на ряд российских оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал на одном из телеканалов и покинула студию после спора с ведущей Дианой Панченко, которая отказалась говорить на украинском языке.

Также мы писали о том, что недавно в Интернете выложили протоколы допроса боевика, одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области.

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Видео: РБК-Украина