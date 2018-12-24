Гімн України можуть переробити: що саме хочуть змінити

До депутатів звернулися з відповідною пропозицією
Народним депутатам запропонували змінити текст Гімну України. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної Ради. З такою ініціативою виступив Андрій Гудій.
Зокрема, українець пропонує замінити рядок "Ще не вмерла України і слава, і воля" на "Процвітає України і слава, і воля". Також він вважає, що про "вороженьків" потрібно говорити не в майбутньому, а в теперішньому часі.
Текст Гімну України може бути таким:
Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Скріншот (itd.rada.gov.ua)
Петицію про зміну слів державного гімну парламентарії можуть розглянути, якщо вона до 10 березня збере не менше 25 тис. підписів українців.
До речі, нещодавно в Одесі провчили малолітніх любителів "руского міра", які "знущалися над гімном України".
Раніше ми писали про те, що головні пропагандисти РФ побачили в гімні України "смерть Росії".
Додамо, що фронтмен популярної рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя привітав Україну з створенням ПЦУ, виконавши духовний гімн.