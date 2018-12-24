Гімн України можуть переробити: що саме хочуть змінити

Ілюстративне фото (dem-alliance.org)

До депутатів звернулися з відповідною пропозицією

Народним депутатам запропонували змінити текст Гімну України. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Верховної Ради. З такою ініціативою виступив Андрій Гудій.

Зокрема, українець пропонує замінити рядок "Ще не вмерла України і слава, і воля" на "Процвітає України і слава, і воля". Також він вважає, що про "вороженьків" потрібно говорити не в майбутньому, а в теперішньому часі.

Текст Гімну України може бути таким:

Процвітає України і слава, і воля

Вже нам, браття українці, усміхнулась доля

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду.

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,

Бо у нашій Україні доленька квітніє.

А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,

Пісня волі в Україні гучніше лунає.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду.

Скріншот (itd.rada.gov.ua)

Петицію про зміну слів державного гімну парламентарії можуть розглянути, якщо вона до 10 березня збере не менше 25 тис. підписів українців.

До речі, нещодавно в Одесі провчили малолітніх любителів "руского міра", які "знущалися над гімном України".

Раніше ми писали про те, що головні пропагандисти РФ побачили в гімні України "смерть Росії".

Додамо, що фронтмен популярної рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя привітав Україну з створенням ПЦУ, виконавши духовний гімн.