Гимн Украины могут переделать: что именно хотят изменить

Иллюстративное фото (dem-alliance.org)

К депутатам обратились с соответствующим предложением

Народным депутатам предложили изменить текст Гимна Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады. С такой инициативой выступил Андрей Гудий.

В частности, украинец предлагает заменить строчку "Ще не вмерла України і слава, і воля" на "Процвітає України і слава, і воля". Также он считает, что о "вороженьках" нужно говорить не в будущем, а в настоящем времени.

Текст Гимна Украины может быть таким:

Процвітає України і слава, і воля

Вже нам, браття українці, усміхнулась доля

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду.

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,

Бо у нашій Україні доленька квітніє.

А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,

Пісня волі в Україні гучніше лунає.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття, козацького роду.

Скриншот (itd.rada.gov.ua)

Петицию об изменении слов государственного гимна парламентарии могут рассмотреть, если она к 10 марта соберет не менее 25 тыс. подписей украинцев.

Кстати, недавно в Одессе проучили малолетних любителей "русского мира", которые "издевались над гимном Украины".

Ранее мы писали о том, что главные пропагандисты РФ узрели в гимне Украины "смерть России".

Добавим, что фронтмен популярной рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя поздравил Украину с созданием ПЦУ, исполнив духовный гимн.