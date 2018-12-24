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Гимн Украины могут переделать: что именно хотят изменить

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 16:02
Гимн Украины могут переделать: что именно хотят изменить
Иллюстративное фото (dem-alliance.org)

К депутатам обратились с соответствующим предложением

Народным депутатам предложили изменить текст Гимна Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады. С такой инициативой выступил Андрей Гудий.

В частности, украинец предлагает заменить строчку "Ще не вмерла України і слава, і воля" на "Процвітає України і слава, і воля". Также он считает, что о "вороженьках" нужно говорить не в будущем, а в настоящем времени.

Текст Гимна Украины может быть таким:

Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду. 
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє. 

А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.

Гимн Украины могут переделать: что именно хотят изменить

Скриншот (itd.rada.gov.ua)

Петицию об изменении слов государственного гимна парламентарии могут рассмотреть, если она к 10 марта соберет не менее 25 тыс. подписей украинцев.

Кстати, недавно в Одессе проучили малолетних любителей "русского мира", которые "издевались над гимном Украины".

Ранее мы писали о том, что главные пропагандисты РФ узрели в гимне Украины "смерть России".

Добавим, что фронтмен популярной рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя поздравил Украину с созданием ПЦУ, исполнив духовный гимн.

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