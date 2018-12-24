Гимн Украины могут переделать: что именно хотят изменить

К депутатам обратились с соответствующим предложением
Народным депутатам предложили изменить текст Гимна Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады. С такой инициативой выступил Андрей Гудий.
В частности, украинец предлагает заменить строчку "Ще не вмерла України і слава, і воля" на "Процвітає України і слава, і воля". Также он считает, что о "вороженьках" нужно говорить не в будущем, а в настоящем времени.
Текст Гимна Украины может быть таким:
Процвітає України і слава, і воля
Вже нам, браття українці, усміхнулась доля
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє,
Бо у нашій Україні доленька квітніє.
А завзята, праця щира всіх нас об’єднає,
Пісня волі в Україні гучніше лунає.
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття, козацького роду.
Скриншот (itd.rada.gov.ua)
Петицию об изменении слов государственного гимна парламентарии могут рассмотреть, если она к 10 марта соберет не менее 25 тыс. подписей украинцев.
Кстати, недавно в Одессе проучили малолетних любителей "русского мира", которые "издевались над гимном Украины".
Ранее мы писали о том, что главные пропагандисты РФ узрели в гимне Украины "смерть России".
Добавим, что фронтмен популярной рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя поздравил Украину с созданием ПЦУ, исполнив духовный гимн.