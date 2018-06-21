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Голлівудського сценариста визнали винним у жахливому вбивстві українки

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:05
Фото: Суд (pxhere.com)
Фото: Суд (pxhere.com)

Перед тим, як вбити жінку, сценарист над нею жорстоко знущався

Голивудского сценариста Блейка Лейбела визнали винним у скоєнні страшного вбивства своєї подруги, українки Яни Касьян. Про це повідомляє The Hollywood reporter.

Голлівудського сценариста, автора популярних коміксів "Синдром" Блейка Лейбела визнали винним у скоєнні звірячого вбивства українки Яни Касьян. Сценарист отримав довічне тюремне ув'язнення.

Відомо, що вбивство сталося два роки тому. Українку Яну Касьян, яка емігрувала до США у 2014 році, було знайдено мертвою.

Фото: Яна Касьян (Яна Касьян/Facebook)

Жінка до своєї загибелі проживала з відомим голлівудським сценаристом Блейком Лебелом. У них народилася дочка, якій на момент трагедії було всього кілька тижнів.

Яну Касьян перед смертю били, ґвалтували, катували, а потім – відкачали з тіла всю кров.

Поліцейські запідозрили у злочині її бойфренда Блейка Лейбела після того, як шум підняла мама Яни, Ольга. Вона повідомила, що дочка не відповідає кілька днів на дзвінки. У квартирі були знайдені докази злочину.

Блейк Лейбел був заарештований і звинувачений у вбивстві. Суд тривав два роки і закінчився лише зараз.

Присяжні одноголосно визнали Лейбела винним у скоєнні вбивства, а також в тортурах, зґвалтуванні і знущання над жінкою. Блейка Лейбела чекає довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.

Донька Діана, яку народила Яна Касьян за кілька тижнів до своєї загибелі, буде виховуватися бабусею.

Нагадаємо, названа причина смерті актора з "Бандитського Петербурга".

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Теги: вбивство, суд, Голлівуд
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