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Названа причина смерти актера из "Бандитского Петербурга"

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 10:08
Фото: instagram.com/er.bashkortostan
Фото: instagram.com/er.bashkortostan

Подруга грузинского артиста рассказала о его смерти

Известный грузинский и российский актер Юрий Ароян, которого нашли мертвым в его квартире в Санкт‐Петербурге, умер от проблем с сердцем. Об этом сообщила подруга Юрия Арояна Татьяна Муртазина, передает rbc.ru.

По ее словам, 67-летний артист оступился и сломал ногу, после чего больше месяца носил гипс.

"Из-за ограниченности движения обострились хронические заболевания", - отметила она.

"Последние дни несколько раз вызывали скорую помощь, которая предлагала госпитализацию", - добавила подруга актера.

Однако Ароян не соглашался на госпитализацию и подписывал отказ.

"Умер вечером 19 июня, скорее всего, от сердечной недостаточности — такой диагноз ставили врачи", - рассказала Муртазина.

Фото: Юрий Ароян (vk.com/Юрий_Ароян)

Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Артист работал в нескольких театрах России. Прославился благодаря ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Также актер появился в эпизодических ролях в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Макар-следопыт", "Мой друг Иван Лапшин", "Тихое следствие" и "Господин оформитель".

Ранее сообщалось о смерти актера из "Бандитского Петербурга".

Тело артиста было обнаружено в среду, 20 июня, на втором этаже его двухкомнатной квартиры, которая находится в доме на улице Почтамптской.

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Теги: смерть, актер
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