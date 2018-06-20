Умер актер из "Бандитского Петербурга"

Грузинского актера нашли мертвым

В Санкт-Петербурге умер известный грузинский актер Юрий Ароян. Ему было 67 лет. Об этом сообщает портал Nation News.

Тело актера обнаружили в среду, 20 июня, в двухкомнатной квартире артиста на втором этаже по улице Почтамптской.

По словам соседей Арояна, в последнее время актер сильно злоупотреблял алкоголем. Также в квартире звезды нашли оружие.

Фото: Юрий Ароян (vk.com Юрий Ароян)

Отмечается, что на теле Юрия Арояна при первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Грузии. Он работал в нескольких театрах РФ. Актер прославился ролями в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Он также появился в эпизодических ролях в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Макар-следопыт", "Мой друг Иван Лапшин", "Тихое следствие" и "Господин оформитель".

Ранее сообщалось, что умер молодой украинский певец.

Он был победителем и лауреатом многих музыкальных конкурсов, как в Украине, так и за ее пределами.

Родился певец в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области. Был солистом областной филармонии и Закарпатского академического заслуженного народного хора Украины.

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