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Помер актор з "Бандитського Петербурга"

STYLERЗірки        20.06.2018 - 13:14
Фото: instagram.com-online24news.ru
Фото: instagram.com-online24news.ru

Грузинського актора знайшли мертвим

У Санкт-Петербурзі помер відомий грузинський актор Юрій Ароян. Йому було 67 років. Про це повідомляє портал Nation News.

Тіло актора виявили в середу, 20 червня, у двокімнатній квартирі артиста на другому поверсі по вулиці Поштампській.

За словами сусідів Арояна, останнім часом актор сильно зловживав алкоголем. Також в квартирі зірки знайшли зброю.

Фото: Юрій Ароян (vk.com Юрій Ароян)

Наголошується, що на тілі Юрія Арояна при первинному огляді зовнішніх ознак насильницької смерті не було виявлено.

Юрій Ароян народився 17 липня 1950 року в Грузії. Він працював у кількох театрах РФ. Актор прославився ролями в таких серіалах, як "Вулиці розбитих ліхтарів", "Агент національної безпеки" і "Бандитський Петербург". Він також з'явився в епізодичних ролях у стрічках "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Макар-слідопит", "Мій друг Іван Лапшин", "Тихе слідство" і "Пан оформлювач".

Раніше повідомлялося, що помер молодий український співак.

Він був переможцем та лауреатом багатьох музичних конкурсів, як в Україні, так і за її межами.

Народився співак в селі Ракошино Мукачівського району Закарпатської області. Був солістом обласної філармонії та Закарпатського академічного заслуженого народного хору України.

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Теги: смерть
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