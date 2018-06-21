Названа причина смерті актора з "Бандитського Петербурга"

Подруга грузинського артиста розповіла про його смерть

Відомий грузинський і російський актор Юрій Ароян, якого знайшли мертвим у його квартирі в Санкт-Петербурзі, помер від проблем із серцем. Про це повідомила подруга Юрія Арояна Тетяна Муртазіна, передає rbc.ru.

За її словами, 67-річний артист оступився і зламав ногу, після чого більше місяця носив гіпс.

"Через обмеженість руху загострилися хронічні захворювання", - зазначила вона.

"Останні дні кілька разів викликали швидку допомогу, яка пропонувала госпіталізацію", - додала подруга актора.

Однак Ароян не погоджувався на госпіталізацію і підписав відмову.

"Помер увечері 19 червня, швидше за все, від серцевої недостатності — такий діагноз ставили лікарі", - розповіла Муртазіна.

Фото: Юрій Ароян (vk.com/Юрий_Ароян)

Юрій Ароян народився 17 липня 1950 року в Грузії. Артист працював у кількох театрах Росії. Прославився завдяки ролям в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Агент національної безпеки" і "Бандитський Петербург". Також актор з'явився в епізодичних ролях у стрічках "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Макар-слідопит", "Мій друг Іван Лапшин", "Тихе слідство" і "Пан оформлювач".

Раніше повідомлялося про смерть актора з "Бандитського Петербурга".

Тіло артиста було виявлено в середу, 20 червня, на другому поверсі його двокімнатної квартири, яка знаходиться в будинку на вулиці Почтамптській.

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