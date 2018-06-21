Голливудского сценариста признали виновным в жутком убийстве украинки

Перед тем, как убить женщину, сценарист над ней жестоко издевался

Голивудского сценариста Блейка Лейбела признали виновным в совершении жуткого убийства своей подруги, украинки Яны Касьян. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Голливудского сценариста, автора популярных комиксов "Синдром" Блейка Лейбела признали виновным в совершении зверского убийства украинки Яны Касьян. Сценарист получил пожизненное тюремное заключение.

Известно, что убийство произошло два года тому назад. Украинку Яну Касьян, которая эмигрировала в США в 2014 году, была найдена мертвой.

Фото: Яна Касьян (Яна Касьян/Facebook)

Женщина до своей гибели проживала с известным голливудским сценаристом Блейком Лебелом. У них родилась дочь, которой на момент трагедии было всего несколько недель.

Яну Касьян перед смертью избивали, насиловали, пытали, а потом – откачали из тела всю кровь.

Полицейские заподозрили в преступлении ее бойфренда Блейка Лейбела после того, как шум подняла мама Яны, Ольга. Она сообщила, что дочь не отвечает несколько дней на звонки. В квартире были обнаружены доказательства преступления.

Блейк Лейбел был арестован и обвинен в убийстве. Суд продлился два года и закончился только сейчас.

Присяжные единогласно признали Лейбела виновным в совершении убийства, а также в пытках, изнасиловании и издевательстве над женщиной. Блейка Лейбела ждет пожизненное тюремное заключение без права досрочного освобождения.

Дочь Диану, которую родила Яна Касьян за несколько недель до своей гибели, будет воспитываться бабушкой.

Напомним, названа причина смерти актера из "Бандитского Петербурга".

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