Голова у крові: в Івано-Франківську на перехожу обвалилася штукатурка

Колаж РБК-Україна

На місце події викликали швидку допомогу

26 грудня в Івано-Франківську по вулиці Галицька 1, стався неприємний інцидент: на голову перехожої впав шматок штукатурки, травмувавши жінку. Працівники швидкої вже надали їй допомогу. Про це у Facebook-товаристві написала очевидець.

"Тільки що по вул. Галицька 1, проходила жінка, їй на голову обрушився великий шматок штукатурки і розбив голову. У жінки з голови йде кров... Викликали швидку допомогу... зателефонували в міліцію... Ті в свою чергу сказали, що виклик не до них", - повідомляє Ксенія Михайлюк.

Жінка застерігає, що на місці потерпілої міг бути будь-хто, оскільки поруч стоїть кафе, в яке вибудовується черга. Ксенія Михайлюк обурюється і просить вжити заходів.

Скріншот поста: (facebook.com/typical.If)

Користувачі відреагували на новину, зазначивши, що від таких випадків ніхто не застрахований:

"Так завжди, влада у нас "найкраща", але у випадку надзвичайних ситуацій переводить тему на іншого. Якщо я під час ожеледиці упаду і зламаю ногу, то хто має відповідати за це? Жителі цієї вулиці?" - обурився один з коментаторів.

Скріншот коментарів: (facebook.com/typical.If)

Нагадаємо, що в Києві прямо в маршрутці помер чоловік біля метро "Лісова".

Раніше повідомлялося, що в мелітопольській школі №22 помер вчитель перед початком уроку. Трагедія сталася вранці в середу, 19 грудня.

Також ми повідомляли про те, що в Києві чоловік впав з мосту Метро в Дніпро. Рятувальникам вдалося дістати чоловіка з води. Його передали бригаді швидкої допомоги.