Голова в крови: в Ивано-Франковске на прохожую обрушилась штукатурка

Коллаж РБК-Украина

На место происшествия вызвали скорую помощь

26 декабря в Ивано-Франковске по улице Галицкая 1, случился неприятный инцидент: на голову прохожей упал кусок штукатурки, травмировав женщину. Работники скорой уже оказали ей помощь. Об этом в Facebook-сообществе написала очевидец.

"Только что по ул. Галицкая 1, проходила женщина, ей на голову обрушился большой кусок штукатурки и разбил голову. У женщины с головы валит кровь... Вызвали скорую помощь... позвонили в милицию... Те в свою очередь сказали, что вызов не к ним", - сообщает Ксения Михайлюк.

Женщина предостерегает, что на месте пострадавшей мог быть любой, поскольку рядом стоит кафе, в которое выстраивается очередь. Ксения Михайлюк негодует и просит предпринять меры.

Скриншот поста: (facebook.com/typical.If)

Пользователи отреагировали на новость, отметив, что от подобных случаев никто не застрахован:

"Так всегда, власть у нас "лучшая", но в случае чрезвычайных ситуаций переводит тему на другого. Если я во время гололеда упаду и сломаю ногу, то кто должен отвечать за это? Жители данной улице?" - возмутился один из комментаторов.

Скриншот комментариев: (facebook.com/typical.If)

Напомним, что в Киеве прямо в маршрутке умер мужчина возле метро "Лесная".

Ранее сообщалось, что в мелитопольской школе №22 умер учитель перед началом урока. Трагедия произошла утром в среду, 19 декабря.

Также мы сообщали о том, что в Киеве мужчина упал с моста Метро в Днепр. Спасателям удалось достать мужчину из воды. Его передали бригаде скорой помощи.