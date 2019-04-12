Google допоміг розкрити страшне вбивство в Миколаєві: всі деталі

Google допоміг розкрити вбивство в Миколаєві, яке відбулося в останній день березня. У поліцію надійшов дзвінок від працівників місцевої звалища про те, що в смітті виявлено людські ноги. Про це повідомляє поліція Миколаївської області на своїй сторінці в Facebook.

Співробітники поліції встановили, що загиблою є 56-річна мешканка Миколаєва. За день до жахливої знахідки на звалищі про її зникнення заявив син загиблої, який написав відповідну заяву.

На звалищі були знайдені тільки ноги жінки та місцезнаходження інших останків поліцейським необхідно було встановити. Підозра впала на 35-річного сина вбитої Олександра, який є громадянином Росії, але тривалий час перебував в Україні і мав дозвіл на проживання.

Вбивство в Миколаєві (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/)

В поліції з'ясували, що в день передбачуваного вбивства він брав напрокат автомобіль. А до цього чоловік купив бочку, секатор, ніж та інші речі для приховування тіла і слідів свого злочину.

Пізніше також з'ясувалося, що навіть в історії його браузеру збереглися інтернет-запити про те, як позбавитися від тіла.

Господар орендованого авто повідомив, що в машині встановлений GPS-трекер, завдяки чому, правоохоронцям вдалося відстежити маршрут машини. Таким чином, стало відомо, що чоловік їздив на кінець міста - півострів Аляуди, де на березі Інгулу у нього була тривала стоянка.

Вбивство в Миколаєві (відео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

3 квітня рятувальники дістали з річки пластикову бочку з іншими частинами тіла жінки. Виявилося, що ноги не влізли в бочку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. При цьому основну частину останків вбивця матері втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега.

Виявилося, що у Олександра в Росії серйозні борги і він просив гроші у матері, але жінка йому відмовила. Через це між родичами почалася сварка, і він ударив матір сокирою. Пізніше він перетягнув тіло у підвал.

У квартирі своєї матері Олександр знайшов 400 євро, 1300 доларів і понад 40 тисяч гривень. Цими грошима він планував погасити борги.

Центральний суд заарештував чоловіка на два місяці без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення за умисне вбивство.

Нагадаємо, що суд у Миколаєві поставив крапку в гучній справі, в якій жінка викинула свого сина з мосту.

Раніше повідомлялося про те, що в США чоловік жорстоко вбив 23-річну українку, яка була його дружиною.