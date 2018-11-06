ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Горошина застрягла в бронхах": лікарі оприлюднили список найбільш небезпечних продуктів для дітей

STYLERЖиття    06.11.2018 - 11:00

Відео: (YouTube/ТСН)

Лікарі розповіли про найбільш небезпечні продукти для малюків. Витягувати з дихальних шляхів дітей доводилося навіть кістку і ковпачок. Про це повідомляє ТСН на YouTube-каналі.

Це Максим - тепер він плаче на повні груди, і це батькам за щастя. До лікарні хлопець потрапив, ледь дихаючи. Всьому винен горох - старша сестра розсипала бобові, мама кинулася до хлопця, але той вже встиг покласти горошину в рот. Мати тут же зреагувала і почала викликати швидку. У лікарні зрозуміли, що горошина застрягла в бронхах і перекрила доступ кисню до однієї з легких. Дістати її зуміли тільки з третього разу.

&quot;Горошина застрягла в бронхах&quot;: лікарі оприлюднили список найбільш небезпечних продуктів для дітейСкріншот відео: Youtube/ТСН)

А минулого тижня малюк три дні провів у комі після того, як подавився льодяником. Цукерка застрягла в горлі і перекрила доступ повітря. Тільки швидкі і скоординовані дії батьків допомогли врятувати дитину. 

Сам хірурга має цілу колекцію фото, на яких зафіксовано, що довелося витягати з дихальних шляхів малюків. "Ось стояло три місяці - це колосся. Кістка, яка стояла в дихальних шляхах дитини рік. Ось ковпачок", - показує медик.

&quot;Горошина застрягла в бронхах&quot;: лікарі оприлюднили список найбільш небезпечних продуктів для дітейСкріншот відео: Youtube/ТСН)

Педіатр Юлія склала свій топ небезпечних продуктів для дітей. Цукерки, льодяники, горіхи, родзинки, цукати, насіння - все це лікар взагалі не рекомендує давати дітям до 2,5 років.

&quot;Горошина застрягла в бронхах&quot;: лікарі оприлюднили список найбільш небезпечних продуктів для дітейСкріншот відео: Youtube/ТСН)

Льодяники - це одна з головних бід. Батькам варто переконатися, що дитина розуміє, що ковтати їх не можна. До чотирьох років Юлія радить не спускати очей, поки дитина щось їсть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області хлопчик потрапив в реанімацію через льодяник.

А також розповідали про те, що в Ужгороді стоматолог залишив у дитини в горлі голку.

Відео: РБК-Україна

Новини України врачи
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся