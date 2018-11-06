"Горошина застрягла в бронхах": лікарі оприлюднили список найбільш небезпечних продуктів для дітей

Відео: (YouTube/ТСН)

Лікарі розповіли про найбільш небезпечні продукти для малюків. Витягувати з дихальних шляхів дітей доводилося навіть кістку і ковпачок. Про це повідомляє ТСН на YouTube-каналі.

Це Максим - тепер він плаче на повні груди, і це батькам за щастя. До лікарні хлопець потрапив, ледь дихаючи. Всьому винен горох - старша сестра розсипала бобові, мама кинулася до хлопця, але той вже встиг покласти горошину в рот. Мати тут же зреагувала і почала викликати швидку. У лікарні зрозуміли, що горошина застрягла в бронхах і перекрила доступ кисню до однієї з легких. Дістати її зуміли тільки з третього разу.

Скріншот відео: Youtube/ТСН)

А минулого тижня малюк три дні провів у комі після того, як подавився льодяником. Цукерка застрягла в горлі і перекрила доступ повітря. Тільки швидкі і скоординовані дії батьків допомогли врятувати дитину.

Сам хірурга має цілу колекцію фото, на яких зафіксовано, що довелося витягати з дихальних шляхів малюків. "Ось стояло три місяці - це колосся. Кістка, яка стояла в дихальних шляхах дитини рік. Ось ковпачок", - показує медик.

Скріншот відео: Youtube/ТСН)

Педіатр Юлія склала свій топ небезпечних продуктів для дітей. Цукерки, льодяники, горіхи, родзинки, цукати, насіння - все це лікар взагалі не рекомендує давати дітям до 2,5 років.

Скріншот відео: Youtube/ТСН)

Льодяники - це одна з головних бід. Батькам варто переконатися, що дитина розуміє, що ковтати їх не можна. До чотирьох років Юлія радить не спускати очей, поки дитина щось їсть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області хлопчик потрапив в реанімацію через льодяник.

А також розповідали про те, що в Ужгороді стоматолог залишив у дитини в горлі голку.

Відео: РБК-Україна