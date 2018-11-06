"Горошина застряла в бронхах": врачи огласили список самых опасных продуктов для детей

Видео: (YouTube/ТСН)

Врачи рассказали о самых опасных продуктах для малышей. Извлекать из дыхательных путей детей приходилось даже кость и колпачок. Об этом сообщает ТСН на YouTube-канале.

Это Максим - теперь он плачет полной грудью, и это родителям за счастье. В больницу парень попал, едва дыша. Во всем виноват горох - старшая сестра рассыпала бобовые, мама бросилась к ребенку, но тот уже успел положить горошину в рот. Мать тут же среагировала и начала вызывать скорую. В больнице поняли, что горошина застряла в бронхах и перекрыла доступ кислорода к одной из легких. Достать ее сумели только с третьего раза.

Скриншот видео: (Youtube/ТСН)

А на прошлой неделе малыш три дня провел в коме после того, как подавился леденцом. Конфета застряла в горле и перекрыла доступ воздуху. Только быстрые и скоординированные действия родителей помогли спасти ребенка.

Сам хирурга имеет целую коллекцию фото, на которых запечатлено, что пришлось извлекать из дыхательных путей малышей. "Вот стояло три месяца - это колосья. Кость, которая стояла в дыхательных путях ребенка год. Вот колпачок", - показывает медик.

Скриншот видео: (Youtube/ТСН)

Педиатр Юлия составила свой топ опасных продуктов для детей. Конфеты, леденцы, орехи, изюм, цукаты, семечки - все это врач вообще не рекомендует давать детям до 2,5 лет.

Скриншот видео: (Youtube/ТСН)

Леденцы - это одна из главных бед. Родителям стоит убедиться, что ребенок понимает, что глотать их нельзя. К четырем годам Юлия советует не спускать глаз, пока ребенок что-то ест.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области мальчик попал в реанимацию из-за леденца.

А также рассказывали о том, что в Ужгороде стоматолог оставил у ребенка в горле иглу.

Видео: РБК-Украина