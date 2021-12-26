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Гороскоп 2022 для знака Свиня: вас чекають несподівані зміни в році Тигра

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Неділя 26 грудня 2021 20:30
Гороскоп 2022 для знака Свиня: вас чекають несподівані зміни в році Тигра Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2022 для знака Свиня
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік для знака Свиня по східній (китайській) системі передбачень розповість, що важливого може помінятися у вашому житті в епоху Чорного Водяного Тигра.

Про це пише Afisha.bigmir.

До знаку Свиня можуть віднести себе люди, народжені в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 роках.

Загальна характеристика року для знака

Експерти кажуть, що в 2022 році вас можуть наздогнати несподівані зміни, не завжди найприємніші. Справа у відмінностях вашого знака зі знаком Тигр.

Вас чекають робочі перемоги, але важливо контролювати своє оточення. Адже вам можуть зустрітися люди, які захочуть скористатися вашими досягненнями, і отримати від вас користь.

Гороскоп 2022 для жінок, народжених в рік Свині

Звиклі до розміреності представниці знака відчують потребу в несподіваних рішеннях. Це може привести як до підвищення на посаді, так і до зміни місця роботи.

У матеріальному плані дівчата знайдуть впевненість і зможуть не тільки не чіпати запаси, а й накопичити "фінансову подушку".

А ось сфера особистих відносин буде не найвдалішою. Самотні представниці знака будуть сумніватися в правильності вибору партнера. Заміжні ж можуть відчути втому від "битовухи", що спричинить сімейні конфлікти.

Гороскоп для Свиней-чоловіків на 2022 рік

У Свиней-чоловіків в році Тигра буде маса можливостей для саморозвитку і реалізації. У роботі вам допоможе інтелектуальний фундамент.

При цьому вам ні в якому разі не можна показувати свої слабкі сторони, а сильні - навпаки - потрібно виставляти напоказ. Тоді професійне зростання неминуче.

В середині року можливі підробітки, тому в грошах ви вже точно не будете потребувати.

Що стосується любовної сфери, то самотнім Свиням-чоловікам належить визначитися у своїх любовних романах і вибрати ту саму єдину.

А ось сімейних представників знака може чекати поповнення.

Гороскоп Свині на 2022 рік на здоров'я

Для представників знака дуже важливо не віддаватися роботі на 100%, оскільки це загрожує нервовими зривами.

Крім того, не виключена ймовірність отримати проблеми з боку травного тракту.

Навесні ви можете відчути проблеми через брак вітамінів, що негативно відіб'ється на вашому здоров'ї.

Щоб весну пережити без проблем зі здоров'ям, варто побільше їсти овочів і фруктів, білкову їжу і займатися спортом.

Раніше також ми писали, що чекає людей, народжених під знаком Бик, Щур, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Вівця, Мавпа, Півень і Собака у 2022 році.

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