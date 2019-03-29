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Українцям розповіли, коли прийде справжня весна

STYLERЖиття    29.03.2019 - 11:43
Українцям розповіли, коли прийде справжня весна
Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних побалує "синоптичним комфортом"

Погода в Україні на вихідні, 30 і 31 березня, буде ясною, теплою і сонячною. Опади також не прогнозуються. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в останні дні березня українці зможуть насолодитися "синоптичним комфортом".

Стовпчики термометрів вдень у суботу будуть варіюватися між +9 та +14 градусами. Вночі 30 березня повітря охолоне - температура складе від нуля до +4 градусів.

У неділю в середньому по країні очікується тепла і по-справжньому весняна погода. Температура повітря становитиме від +12 до +18 градусів. У той же час в нічні години знову похолодає, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2 градусів.

У столиці у суботу та у неділю - на день виборів президента України - також прогнозується сонячна і тепла погода.

Українцям розповіли, коли прийде справжня весна

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Киянам 30 березня стовпчики термометрів покажуть до +13 градусів, а 31 березня - до +17 градусів.

"Атмосфера допомагає нам з нашим же громадянським обов'язком", - додала Діденко.

"Європа одностайна, як ніколи! 30-31 березня у більшості країн буде сухо сонячно та тепло. Скандинавія та північ Великої Британії лише потраплять у холод та дощ із снігом. А так - сонячна весна, подекуди ще й літо", - написала вона.

Українцям розповіли, коли прийде справжня весна

Карта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше Діденко розповіла про погоду в Україні у перші дні квітня. Вона зазначила, що перепади температури будуть різкими.

Також ми писали про те, що українців попередили про досить напружений кінець березня через серйозні магнітні бурі.

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