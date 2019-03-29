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Украинцам рассказали, когда придет настоящая весна

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 11:43
Украинцам рассказали, когда придет настоящая весна
Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных побалует "синоптическим комфортом"

Погода в Украине на выходных, 30 и 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в последние дни марта украинцы смогут насладиться "синоптическим комфортом".

Столбики термометров в дневное время в субботу будут варьироваться между +9 и +14 градусами. Ночью 30 марта воздух охладится - температура составит от нуля до +4 градусов.

В воскресенье в среднем по стране ожидается теплая и по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. В то же время в ночные часы снова похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

В столице в субботу и в воскресенье - в день выборов президента Украины - также прогнозируется солнечная и теплая погода.

Украинцам рассказали, когда придет настоящая весна

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевлянам 30 марта столбики термометров покажут до +13 градусов, а 31 марта - до +17 градусов.

"Атмосфера помогает нам с нашими же гражданскими обязанностями", - добавила Диденко.

"Европа единодушно, как никогда! 30-31 марта в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Скандинавия и север Великобритании только попадут в холод и дождь со снегом. А так - солнечная весна, кое-где еще и лето", - написала она.

Украинцам рассказали, когда придет настоящая весна

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее Диденко рассказала о погоде в Украине в первые дни апреля. Она отметила, что перепады температуры будут резкими.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о довольно напряженном конце марта из-за серьезных магнитных бурь

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