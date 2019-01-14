Грип в Україні: медики повідомили, коли настане пік епідемії

Колаж РБК-Україна

У деяких регіонах закриваються школи на карантин через грип

В Україні масово набирає обертів грип та ГРВІ - за минулий тиждень було зареєстровано близько 13 тисяч хворих. Про те, коли настане пік захворюваності, розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського доктор медичних наук професор Алла Мироненко в своєму коментарі для видання "Факти".

За словами професора, найактивніша фаза розпочнеться у другій половині січня – початку лютого, так як саме в цей період школярі повернуться у навчальні заклади після канікул, а також студенти розпочнуть навчання.

"Пік епідемії очікується до кінця цього місяця і в лютому", - повідомила професор Мироненко.

У деяких областях епідемічний поріг було перевищено вже в останні грудня. Найбільше хворих зареєстровано у Житомирській, Київській, Одеській, Сумській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернігові від грипу помер чоловік і вагітна жінка.

А також розповідали про те, що у Луцьку та Одесі було прийнято рішення про продовження шкільних канікул і введення карантину до 20 січня у зв'язку з інтенсивним зростанням захворюваності.

Крім того, ми писали про те, як розпізнати перші ознаки найбільш небезпечних штамів грипу і що потрібно робити, щоб перенести захворювання без серйозних наслідків для організму.

Відео: РБК-Україна