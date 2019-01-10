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Убийственный грипп: как распознать и что делать

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 23:38

Видео: YouTube / ТСН

В Чернигове в четверг, 10 января, похоронили женщину, которая скончалась от осложнений из-за гриппа. Это уже 13-я смерть с начала эпидемического сезона, говорится в сюжете ТСН.

Как оказалось, 26-летняя беременная погибшая Мария ранее отказалась от госпитализации, когда еще можно было помочь.

Грипп она лечила дома, но ей сталовилось все хуже. 

"Состояние ее все время оставалось тяжелым. Произошли преждевременные роды мертворожденным. На фоне этого состояние ее стремительно ухудшалось", - рассказал врач-пульмонолог Черниговской областной больницы Иван Тельнов.

Убийственный грипп: как распознать и что делать

Скриншот

Врачи хотели госпитализировать женщину на несколько дней раньше, однако она отказалась. А когда уже отпрвили в больницу - уже ничего не могли сделать. Спасти не удалось ни ребенка, ни мать.

По мнению знакомых погибшей, Мария не желала ложиться в больницу, так как не хотела оставлять дома 10-месячного ребенка. 

В Чернигове - больше всего зафиксировано заболевших гриппом. В городе уже превышен эпидемический порог на 16 процентов. 

Тельнов подчеркнул, что любой штамм гриппа очень опасен, и способен привести к летальному исходу.

В группе риска - дети, беременные и люди преклонного возраста.

Убийственный грипп: как распознать и что делать

Скриншот

Симптомы гриппа появляются почти мгновенно - это высокая температура, боль в глазах, ломота в мышцах и мороз. Однако в этом году заболевание проходит необычно, и очень похоже на обычную простуду. Поэтому медики советуют сразу обращаться за помощью к специалистам.

Медики в очередной раз подчеркивают необходимость вакцинации. Ведь только она может уберечь от гриппа.

Как сообщалось ранее, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала подробную инструкцию, как отличить простуду от гриппа.

Также мы сообщали о группах риска, для которых грипп может иметь особо опасные последствия.

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Видео: РБК-Украина

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Новости Украины ЧерниговвакцинацияГрипп
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