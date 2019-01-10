Убивчий грип: як розпізнати і що робити

Відео: YouTube / ТСН

У Чернігові у четвер, 10 січня, поховали жінку, яка померла від ускладнень через грип. Це вже 13-я смерть з початку епідемічного сезону, йдеться в сюжеті ТСН.

Як виявилося, 26-річна вагітна загибла Марія раніше відмовилася від госпіталізації, коли ще можна було допомогти.

Грип вона лікувала вдома, але їй сталовилось все гірше.

"Стан її весь час залишався важким. Відбулися передчасні пологи мертвонародженим. На тлі цього стан її стрімко погіршувався", - розповів лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні Іван Тельнов.

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Лікарі хотіли госпіталізувати жінку на кілька днів раніше, однак вона відмовилася. А коли вже отпрвили в лікарню - вже нічого не могли зробити. Врятувати не вдалося ані дитину, ані матір.

На думку знайомих загиблої, Марія не лягала в лікарню, бо не хотіла залишати вдома 10-місячну дитину.

У Чернігові - найбільше зафіксовано хворих на грип. В місті вже перевищено епідемічний поріг на 16 відсотків.

Тельнов наголосив, що будь-який штам грипу дуже небезпечний і здатний привести до летального результату.

У групі ризику - діти, вагітні жінки та люди похилого віку.

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Симптоми грипу з'являються майже миттєво - це висока температура, біль в очах, ломота в м'язах і мороз. Однак у цьому році захворювання проходить незвично, і дуже схоже на звичайну застуду. Тому медики радять одразу звертатися за допомогою до фахівців.

Медики вчергове підкреслюють необхідність вакцинації. Адже тільки вона може уберегти від грипу.

Як повідомлялося раніше, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала детальну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу.

Також ми повідомляли про групах ризику, для яких грип може мати особливо небезпечні наслідки.

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Відео: РБК-Україна