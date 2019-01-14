Грипп в Украине: медики сообщили, когда наступит пик эпидемии

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В некоторых регионах закрываются школы на карантин из-за гриппа

В Украине массово набирает обороты грипп и ОРВИ – за прошлую неделю было зарегистрировано около 13 тысяч заболевших. О том, когда наступит пик заболеваемости, рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко в своем комментарии для издания "Факты".

По словам профессора, самая активная фаза начнется во второй половине января – начале февраля, так как именно в этот период школьники вернутся в учебные заведения после каникул, а также студенты приступят к обучению.

"Пик эпидемии ожидается к концу этого месяца и в феврале", - сообщила профессор Мироненко.

В некоторых областях эпидемический порог был превышен уже в последние декабря. Больше всего заболевших зарегистрировано в Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове от гриппа умер мужчина и беременная женщина.

А также рассказывали о том, что в Луцке и Одессе было принято решение о продлении школьных каникул и введении карантина до 20 января в связи с интенсивным ростом заболеваемости.

Кроме того, мы писали о том, как распознать первые признаки самых опасных штаммов гриппа и что нужно делать, чтобы перенести заболевание без серьезных последствий для организма.

Видео: РБК-Украина