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Грип в Україні: названі регіони, які постраждають в першу чергу (карта)

STYLERЖиття    27.12.2018 - 23:05
Грип в Україні: названі регіони, які постраждають в першу чергу (карта)
Ілюстративне фото: pixabay.com

Епідемічні пороги вже перевищені у восьми областях, але епідемію поки не оголошують

За минулий тиждень (з 17 по 23 грудня) на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тисяч людей. В Україні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищені до 38,2% у восьми областях. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Області, в яких перевищено епідемічний поріг:

  • Донецька - 38,2%,
  • Житомирська - 38,2%,
  • Київська - 38,2%,
  • Луганська - 38,2%,
  • Одеська - 38,2%,
  • Чернігівська - понад 25%,
  • Сумська - понад 25%,
  • Хмельницька - понад 25%.

Грип в Україні: названі регіони, які постраждають в першу чергу (карта)

Карта захворюваності грипом (http://moz.gov.ua)

Протягом звітного тижня, передає МОЗ, на грип та ГРВІ захворіло понад 216 тисяч осіб, 64,9% з яких — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих зріс на 6,5%, а серед дітей віком до 17 років навпаки — знизився на 1,1%.

Загалом по Україні захворюваність на 8,3% перевищувала епідемічний поріг. У сезоні 2018-2019 в Україні "гуляють" три штами грипу: "Мічиган", "Сінгапур" і "Колорадо".

Грип в Україні: названі регіони, які постраждають в першу чергу (карта)

Скріншот посту (facebook.com/phc.org.ua/)

На сьогодні зареєстровано вже чотири летальні випадки серед осіб із групи медичного ризику (два з них – у людей з цукровим діабетом).

МОЗ України вкотре наголошує, що дуже важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 145 тисяч українців. 

Грип в Україні: названі регіони, які постраждають в першу чергу (карта)

Карта перевищення епідемічного порогу, порівняно з минулими роками (http://moz.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

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Відео: РБК-Україна

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