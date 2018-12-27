Грипп в Украине: названы регионы, которые пострадают в первую очередь (карта)

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Эпидемические пороги уже превышены в восьми областях, но эпидемию пока не объявляют

За прошедшую неделю (с 17 по 23 декабря) гриппом и ОРВИ заболели свыше 216 тысяч человек. В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены до 38,2% в восьми областях. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Области, в которых превышен эпидемический порог:

Донецкая - на 38,2%,

Житомирская - на 38,2%,

Киевская - на 38,2%,

Луганска - на 38,2%,

Одесская - на 38,2%,

Черниговская - более 25%,

Сумская - более 25%,

Хмельницкая - более 25%.

Карта заболеваемости гриппом (http://moz.gov.ru)

В течение отчетной недели, передает МОЗ, гриппом и ОРВИ заболело свыше 216 тысяч человек, 64,9% из которых — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 6,5%, а среди детей в возрасте до 17 лет наоборот — снизился на 1,1%.

В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог. В сезоне 2018-2019 в Украине "гуляют" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо".

Скриншот поста (facebook.com/phc.org.ua/)

На сегодня зарегистрировано уже четыре летальных случая среди лиц из группы медицинского риска (два из них – у людей с сахарным диабетом).

МОЗ Украины в очередной раз подчеркивает, что очень важно прививаться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более 145 тысяч украинцев.

Карта превышение эпидемического порога, по сравнению с прошлыми годами (http://moz.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Видео: РБК-Украина