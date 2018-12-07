Гучний інцидент в пологовому будинку Покровська отримав продовження: усі деталі

Відео: YouTube / DDK - Новини

У Покровську Донецької області резонансна справа щодо халатності лікарів у пологовому будинку, через що пацієнтка ледь не впала в кому, отримала продовження. Зважаючи на інцидент було створено спецкомісію, а в самій лікарні тимчасово відсторонили керівництво, йдеться в сюжеті "DDK - Новини".

Зазначається, що у перинатальний центр 2-го рівня приїхала породілля Ольга Бородіна з Красногорівки Мар'їнського району. З собою у вагітної жінки було направлення від свого лікаря. За її словами, в пологовому будинку з неї вимагали гроші, а після відмови платити, тривалий час жінка залишалася без нагляду лікарів - це, на її думку, і призвело до тяжких наслідків.

У свою чергу лікарі стверджують, що у жінки виникла патологія, яка зазвичай призводить до летального результату, а медичний персонал зробив все можливе, щоб вижили і сама Бородіна, і її новонароджена дитина.

Як розповів адвокат Анатолій Родіонов із посиланням на слова Ольги, вона приїхала у пологовий будинок у Покровську з Красногорівки з напрямком, і до неї підійшла дівчина страховий агент і почала пропонувати страхові послуги.

Скріншот: YouTube / DDK - Новини

"Йшлося про майже 4 тисячі гривень. Коли Ольга запитала - на які цілі йдуть ці гроші, вона відповіла, що сюди входять і медикаменти, які необхідні будуть для вашого лікування, і частково - на подяку лікарям", - сказав юрист.

Ольга відповіла страховику, що грошей у неї немає і попросила дати розрахунковий рахунок, щоб подзвонити чоловікові, який б і перевів гроші.

"Одразу після цього вичерпалося увагу у страхового агента, вона розпрощалася. Думаю, їй не сподобалося, що грошей їй не заплатять. Після цього до неї більше двох годин ніхто не спускався у приймальне відділення. І це при наявності направлення від лікаря з Красногорівки", - продовжив адвокат.

Коли все-таки родичі вийшли по адміністративній лінії на контакти, жінку особисто прийняв керівник перинатального центру, і її оформили.

"Проте їй не приділяли уваги, лікарі з нею не розмовляли, вона була залишена під нагляд однієї акушерки, яка не перебувала з нею в родзалі. Їй доводилося періодично кричати і кликати, що їй дуже боляче, просила дати анастезію або почати кесарів, щоб хоч дитину врятувати. Прийшла акушерка, сказала, мовляв, не призначено, і знову пішла. Через якийсь час вона закричала, що їй дуже погано, попросила зробити хоч що-небуть, і втратила свідомість. Скільки часу вона перебувала без свідомості, поки не почалася операція, незрозуміло", - розповів Родіонов.

Голова постійної профільної комісії з питань охорони здоров'я Ніна Саркісян зазначила, що даний інцидент - рідкість.

Скріншот: YouTube / DDK - Новини

"Його негативна унікальність в тому, що 90-95% породіль гинуть, якщо трапляється емболія навколоплідними водами. Протягом року в області було 3 таких випадки - це Маріуполь, Краматорськ і Мирноград. Жінки загинули", - сказала вона.

Для того, щоб розібратися в цій ситуації, в місті була створена спеціальна комісія, а перші керівники лікарні та перинатального центру Сергій Шутько (головний) та Іван Циганок були відсторонені від посад.

"Давайте подивимося уважно, хто увійшов до цієї комісії: стоматолог, лор, нарколог, юрист. Квітка і Третяк. Тобто якщо специфіка пенцентра - акушерство та гінекологія, то питання меру - чому не включені фахівці по цим галузям. Друге питання - для чого взагалі ця комісія, адже вона взагалі не спроможна в цих питаннях. Як я розумію, ця комісія є просто замилюванням очей громадянам Покровська, бо юридичної сили рішення цієї комісії просто неможливі", - прокоментував адвокат.

Нелегітимність рішень цієї комісії якщо не буде експерта акушера гінеколога підтвердила і Саркісян.

Тепер заступникові головного лікаря Переяславій потрібно розібратися в тому, що сталося і визначити винних чи невинних.

Саркісян також повідомила, що відбулося засідання на рівні асоціації акушерів області, де розбирали цей інцидент, і вони аплодували діям Циганка щодо порятунку життя жінки та дитини.

4 грудня мер Покровська в Facebook повідомив, що додав у комісію ще 3 осіб.

Як відзначають рідні породіллі, за час пологів було заплачено 18 тисяч гривень. Куди пішли ці гроші, вони не знають.

Скріншот: YouTube / DDK - Новини

"На мій погляд - це прямий збиток державі з боку пенцентра", - резюмував адвокат Родіонов.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Миколаївській лікарні стався кричущий інцидент: породілля померла разом з дитиною, поки медики ставили діагноз.

Також ми писали про те, що у Тернопільській області в селі Ангелівка стався трагічний випадок - з невідомих причин померло двомісячне немовля.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі в обласній інфекційній клінічній лікарні помер восьмимісячний хлопчик, у якого різко піднялася температура.

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Відео: РБК-Україна