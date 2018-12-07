Громкий инцидент в роддоме Покровска получил продолжение: все детали

Видео: YouTube / DDK - Новости

В Покровске Донецкой области резонансное дело относительно халатности врачей в роддоме, из-за чего пациентка едва не впала в кому, получило продолжение. Ввиду инцидента была создана спецкомиссия, а в самой больнице временно отстранили руководство, говорится в сюжете "DDK - Новости".

Отмечается, что в перинатальный центр 2-го уровня приехала роженица Ольга Бородина из Красногоровки Марьинского района. С собой у беременной женщины было направление от своего врача. По ее словам, в роддоме с нее требовали деньги, а после отказа платить, длительное время женщина оставалась без присмотра врачей - это, по ее мнению, и привело к тяжелым последствиям.

В свою очередь врачи утверждают, что у женщины возникла патология, которая обычно приводит к летальному исходу, а медицинский персонал сделал все возможное, чтобы выжили и сама Бородина, и ее новорожденный ребенок.

Как рассказал адвокат Анатолий Родионов со ссылкой слова Ольги, она приехала в роддом в Покровске из Красногоровки с направлением, и к ней подошла девушка страховой агент и начала предлагать страховые услуги.

Скриншот: YouTube / DDK - Новости

"Речь шла о почти 4 тысячах гривен. Когда Ольга спросила - на какие цели идут эти деньги, она ответила, что сюда входят и медикаменты, которые необходимы будут для вашего лечения, и частично - на благодарность врачам", - сказал юрист.

Ольга ответила страховику, что наличных денег у нее нет и попросила дать расчетный счет, чтобы позвонить мужу, кторый бы перевел деньги.

"Сразу после этого иссякло внимание у страхового агента, она распрощалась. Думаю, ей не понравилось, что наличных денег ей не заплатят. После этого к ней более двух часов никто не спускался в приемное отделение. И это при наличии направления от врача из Красногоровки", - продолжил адвокат.

Когда все-таки родственники вышли по административной линии на контакты, женщину лично принял руководитель перинатального центра, и ее оформили.

"Однако ей не уделяли внимания, врачи с ней не разговаривали, она была оставлена под присмотр одной акушерки, которая не находилась с ней в родзале. Ей приходилось периодически кричать и звать, что ей очень больно, просила дать анастезию или начать кесарево, чтобы спасти хоть ребенка. Пришла акушерка, сказала, мол, не назначено, и опять удалилась. Через какое-то время она закричала, что ей очень плохо, попросила сделать хоть что-нибуть, и потеряла сознание. Сколько времени она находилась без сознания, пока не началась операция, непонятно", - рассказал Родионов.

Председатель постоянной профильной комиссии по вопросам здравоохранения Нина Саркисян отметила, что данный инцидент - редкость.

Скриншот: YouTube / DDK - Новости

"Его негативная уникальность в том, что 90-95% рожениц погибают, если случается эмболия околоплодными водами. В течение года в области было 3 таких случая - это Мариуполь, Краматорск и Мирноград. Женщины погибли", - сказала она.

Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, в городе была создана специальная комиссия, а первые руководители больницы и перинатального центра Сергей Шутько (главврач) и Иван Циганок были отстранены от должностей.

"Давайте посмотрим внимательно, кто вошел в эту комиссию: стоматолог, лор, нарколог, юрист. Квитка и Третяк. То есть если специфика пенцентра - акушерство и гинекология, то вопрос мэру - почему не включены специалисты по этим отраслям. Второй вопрос - для чего вообще эта комиссия, ведь она вообще не состоятельна в этих вопросах. Как я понимаю, эта комиссия является просто замыливанием глаз гражданам Покровска, потому что юридической силы решения этой комиссии просто невозможны", - прокомментировал адвокат.

Нелегитимность решений этой комисии если не будет эксперта акушера гинеколога подтвердила и Саркисян.

Теперь заместителю главврача Переяславой нужно разобраться в случившимся и определить виновных или невиновных.

Саркисян также сообщила, что состоялось заседание на уровне ассоциации акушеров области, где разбирали данный инцидент, и они аплодировали действиям Циганка по спасению жизни женщины и ребенка.

4 декабря мэр Покровска в Facebook сообщил, что добавил в комиссию еще 3 человек.

Как отмечают родные роженицы, за время родов было заплачено 18 тысяч гривен. Куда ушли эти деньги, они не знают.

Скриншот: YouTube / DDK - Новости

"На мой взгляд - это прямой ущерб государству со стороны пенцентра", - резюмировал адвокат Родионов.

Как сообщалось ранее, недавно в Николаевской больнице произошел вопиющий инцидент: роженица умерла вместе с ребенком, пока медики ставили диагноз.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области в селе Ангеливка произошел трагический случай - по неизвестным причинам умер двухмесячный младенец.

Напомним, ранее в Запорожье в областной инфекционной клинической больнице умер девятимесячный мальчик, у которого резко поднялась температура.

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Видео: РБК-Украина