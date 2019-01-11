Гучний скандал: дружина мільйонера 20 років приховувала правду про народження дітей

Колаж РБК-Україна

Британський магнат дізнався про обман випадково, завдяки обстеженню

В родині відомого британського магната і мільйонера Річарда Мейсона і його дружини Кейт вибухнув страшний скандал. Після 20 років шлюбу Річард Мейсон дізнався, що безплідний і троє дітей йому не рідні. Подробиці повідомляє видання Daily Mail.

Власник Money Super Market, британський мільйонер Річард Мейсон прожив зі своєю дружиною Кейт в законному шлюбі майже 20 років і виростив трьох синів, а потім дізнався, що діти – не його.

Фото: dailymail

Правда з'ясувалася випадково. Річард Мейсон змушений був відправитися в лікарню на обстеження, де з'ясувалося, що з народження у нього рідкісне генетичне захворювання – муковісцедоз, яке робить чоловіків безплідними і позбавляє можливості завести дітей природним шляхом.

В люті від того, що обман розкрився, Річард Мейсон зажадав від дружини розлучення, а також компенсацію у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів. Кейт Мейсон визнала, що компенсація виправдана. Після розлучення Річард Мейсон перестав спілкуватися, як з дружиною, так і з синами.

Фото: dailymail

Раніше у нього з дітьми були складні відносини, так як він, як і в бізнесі, так і вдома був людиною жорсткою, маніпулюючою і честолюбною. Хлопчики виховувалися в строгості.

Однак навіть після того, як вони дізналися, що батько їм не рідний, вони не відмовилися від нього і вважають його татом.

Один із синів, Джоел Мейсон, відзначив, що йому все одно, хто є його біологічним батьком і немає ніякого бажання його відшукати, так як вважає Річарда Мейсона своїм батьком і хоче, щоб у них налагодилися відносини.

Крім того, син не засуджує мати за такий вчинок і вважає, що її шлюб без дітей був би нещасним.

Після того, як Кейт Мейсон зізналася в обмані, її чоловік відмовився робити тест ДНК, але сини хотіли отримати доказ і вмовили дядька здати аналіз, який підтвердив, що у хлопчиків немає родинних зв'язків з Річардом Мейсоном.

Фото: dailymail

Як повідомляють джерела, близькі до сім'ї, Кейт Мейсон зовсім не схожа на недолугу мати. Гроші, які вона отримала після розлучення, вона вклала в нерухомість, щоб виростити трьох синів без допомоги батька і забезпечити їм комфортне життя.

Сам Річард Мейсон зізнається, що для нього звістка про те, що він безплідний, а дружина протягом 20 років його обманювала, стала шоком.

"Це було схоже на удар молотком. Як ніби світ тільки що звалився. Я відчував це так, ніби мені тільки що сказали, що я захворів смертельною хворобою. З'ясувати, що це не мої хлопчики, було дуже і дуже важко. Але вони все одно мої діти", - зізнався мільйонер.

Через деякий час він вирішив, що діти абсолютно не винні і спробував налагодити з ними відносини.

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