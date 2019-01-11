Громкий скандал: жена миллионера 20 лет скрывала правду о рождении детей

Коллаж РБК-Украина

Британский магнат узнал об обмане случайно, благодаря обследованию

В семье известного британского магната и миллионера Ричарда Мейсона и его супруги Кейт разразился страшный скандал. После 20 лет брака Ричард Мейсон узнал, что бесплоден и трое детей ему не родные. Подробности сообщает издание Daily Mail.

Владелец Money Super Market, британский миллионер Ричард Мейсон прожил со своей женой Кейт в законном браке почти 20 лет и вырастил троих сыновей, а потом узнал, что дети – не его.

Фото: dailymail

Правда выяснилась случайно. Ричард Мейсон вынужден был отправиться в больницу на обследование, где выяснилось, что с рождения у него редкое генетическое заболевание – муковисцедоз, которое делает мужчин бесплодными и лишает возможности завести детей естественным путем.

В ярости от того, что обман раскрылся, Ричард Мейсон потребовал от жены развод, а также компенсацию в размере 250 тысяч фунтов стерлингов. Кейт Мейсон признала, что компенсация оправдана. После развода Ричард Мейсон перестал общаться, как с женой, так и с сыновьями.

Фото: dailymail

Ранее у него с детьми были сложные отношения, так как он, как и в бизнесе, так и дома был человеком жестким, манипулирующим и честолюбивым. Мальчики воспитывались в строгости.

Однако даже после того, как они узнали, что отец им не родной, они не отказались от него и считают его папой.

Один из сыновей, Джоэл Мейсон, отметил, что ему все равно, кто является его биологическим отцом и у нет никакого желания его отыскать, так как считает Ричарда Мейсона своим отцом и хочет, чтобы у них наладились отношения.

Кроме того, сын не осуждает мать за такой поступок и считает, что ее брак без детей был бы несчастным.

После того, как Кейт Мейсон призналась в обмане, ее муж отказался делать тест ДНК, но сыновья хотели получить доказательство и уговорили дядю сдать анализ, который подтвердил, что у мальчиков нет родственных связей с Ричардом Мейсоном.

Фото: dailymail

Как сообщают источники, близкие к семье, Кейт Мейсон совершенно не похожа на непутевую мать. Деньги, которые она получила после развода, она вложила в недвижимости, чтобы вырастить троих сыновей без помощи отца и обеспечить им комфортную жизнь.

Сам Ричард Мейсон признается, что для него известие о том, что он бесплоден, а жена на протяжении 20 лет его обманывала, стало шоком.

"Это было похоже на удар молотком. Как будто мир только что рухнул. Я чувствовал это так, будто мне только что сказали, что я заболел смертельной болезнью. Выяснить, что это не мои мальчики, было очень и очень трудно. Но они все равно мои дети", - признался миллионер.

Через некоторое время он решил, что дети совершенно не виноваты и попытался наладить сними отношения.

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