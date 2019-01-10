Пирог волхвов: семья обнаружила в выпечке чек на большую сумму денег

Коллаж РБК-Украина

Сначала вся семья решила, что это нелепый розыгрыш

Испанская семья обнаружила в пироге, который они заказали на праздники через интернет, чек на сумму в десять тысяч евро.

Инцидент произошел в городке Моралес-дель-Вино в Испании. Для рождественского стола был заказан в интернете традиционный пирог под названием "Пирог волхвов".

Во время празднования, когда пирог начали резать, внутри обнаружился чек на 10 тысяч евро. Сначала испанцы подумали, что это розыгрыш, но оказалось, что таким образом кондитерская фабрика привлекает внимание покупателей к своей продукции.

Подобные акции кондитерская фабрика проводит ежегодно, начиная с 2009 года. Пиар-ход придумали пекари и стартовая сумма чека равнялась 500 евро. Ежегодно сумма увеличивалась, а в честь десятилетия акции она достигла суммы в десять тысяч евро.

Традиция выпекать особый "Пирог волхвов" на рождественские праздники в Испании появился в конце XIII — начале XIV веков. Он символизирует поклонение волхвов младенцу Иисусу. Католики в этот день по традиции дарят друг другу подарки.

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