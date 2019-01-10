Пиріг волхвів: родина виявила у випічці чек на велику суму грошей

Колаж РБК-Україна

Спочатку вся сім'я вирішила, що це безглуздий розіграш

Іспанська сім'я виявила в пирозі, який вони замовили на свята через інтернет, чек на суму в десять тисяч євро.

Інцидент стався в містечку Моралес-дель-Віно в Іспанії. Для різдвяного столу був замовлений в інтернеті традиційний пиріг під назвою "Пиріг волхвів".

Під час святкування, коли пиріг почали різати, всередині виявився чек на 10 тисяч євро. Спочатку іспанці подумали, що це розіграш, але виявилося, що таким чином кондитерська фабрика привертає увагу покупців до своєї продукції.

Подібні акції кондитерська фабрика проводить щорічно, починаючи з 2009 року. Піар-хід придумали пекарі та стартова сума чека дорівнювала 500 євро. Щорічно сума збільшувалася, а в честь десятиліття акції вона досягла суми в десять тисяч євро.

Традиція випікати особливий "Пиріг волхвів" на різдвяні свята в Іспанії з'явився в кінці XIII — початку XIV століть. Він символізує поклоніння волхвів новонародженому Ісусу. Католики в цей день за традицією дарують один одному подарунки.

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