Гройсман втік зі студії "Свободи слова" після запитань Власенка і Притули

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман залишив студію "Свободи слова", навіть не попрощавщись з глядачами після того, як не зміг відповісти на запитання Сергія Власенка ("Батьківщина") та Сергія Притули ("Голос").

Представник "Батьківщини" зауважив, що результати діяльності будь-якого прем’єра громадяни оцінюють за змістом своїх власних холодильників і поцікавився, чому, попри гучні заяви старої влади, на кожних міжнародних переговорах піднімається питання про корупцію в українському уряді.

Сергій Притула запитав Гройсмана про тендер на дитячі світловідбивні жилети, які той свого часу пафосно презентував, але так і не провів вчасно. Кому тоді дістануться гроші, виділені з бюджету, вирішив поцікавитися в прем’єра 30-й номер у списку "Голоса".

Після цього Гройсман, скориставшись найближчою перервою, швидко залишив студію, навіть не попрощавшись з телеглядачами. Замість себе "віддуватися" він залишив міністра культури Євгена Нищука.

Володимир Гройсман на "Свободі слова"

Раніше Тимошенко вибачилась за "собачі бої", влаштовані Гройсманом у прямому ефірі.