Гройсман сбежал из студии "Свободы слова" после вопросов Власенко и Притулы

Премьер-министр Владимир Гройсман покинул студию "Свободы слова", даже не попрощавщись со зрителями после того, как не смог ответить на вопрос Сергея Власенко ("Батькивщина") и Сергея Притулы ("Голос").

Представитель "Батькивщины" отметил, что результаты деятельности любого премьера граждане оценивают по содержанию своих собственных холодильников и поинтересовался, почему, несмотря на громкие заявления старой власти, на всех международных переговорах поднимается вопрос о коррупции в украинском правительстве.

Сергей Притула спросил у Гройсмана о тендере на детские светоотражающие жилеты, которые тот в свое время пафосно презентовал, но так и не провел вовремя. Кому тогда достанутся деньги, выделенные из бюджета, решил поинтересоваться у премьера 30-й номер в списке "Голоса".

После этого Гройсман, воспользовавшись ближайшим перерывом, быстро покинул студию, даже не попрощавшись с телезрителями. Вместо себя "отдуваться" он оставил министра культуры Евгения Нищука.

Владимир Гройсман на "Свободе слова"

Ранее Тимошенко извинилась за "собачьи бои", устроенные Гройсманом в прямом эфире.