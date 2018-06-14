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"Брудні матраци і вбиті комахи": українець відсудив у туроператора гроші за відпочинок в Барселоні

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:59
Фото: Барселона (facebook.com_barcelona10.RU)
Фото: Барселона (facebook.com_barcelona10.RU)

Чоловікові поміняли готель, коли він прибув у місто

Українець відсудить у туроператора 70,1 тис. Грн за свій відпочинок в Барселоні. Про це повідомляє Zaxid.net.

Чоловікові поміняли готель, коли він прибув у Барселону, тому він був змушений прийняти той варіант, який був.

"У готельному номері замість ліжок були розкладачки з брудними матрацами та постільною білизною, зі стелі сипалися, на стелі і стінах були вбиті комахи, стіни потріскані, меблі поламана, кондиціонер відсутня, балкон в аварійному стані. Крім того, під вікном були дороги та залізнична колія", - заявив чоловік у час засідання.

Туроператор е реагував на скарги клієнта, тому чоловік подав позов до суду з вимогою компенсувати витрати на відпочинок

Відзначається, що за договором, підписаним з туроператором, передбачався переліт в Барселону і назад, страховка, трансфер і 11-денне проживання в чотиризірковому готелі Aqua Hotel Onabrava. Але як чоловіка та його дочка поселили в Aqua Hotel Promenade. При цьому зміну готелю з клієнтом ніхто не обговорював.

До речі, українцям розповіли, за скільки можна відпочити у Чорному та Азовському морях.

"Якщо немає фінансів поїхати в Європу - Україна, у нас дуже багато невідкритих напрямків. Найближчим часом хочемо по Україні, причому наметом хочемо спробувати", - розповіли тревел-блогери 40-річний Вадим та 32-річна Аня Гриненко з Києва.

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Теги: відпочинок, туроператоры, отпуск
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