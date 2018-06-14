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"Грязные матрасы и убитые насекомые": украинец отсудил у туроператора деньги за отдых в Барселоне

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:59
Фото: Барселона (facebook.com_barcelona10.RU)
Фото: Барселона (facebook.com_barcelona10.RU)

Мужчине поменяли отель, когда он прибыл в город

Украинец отсудит у туроператора 70,1 тыс. грн за свой отдых в Барселоне. Об этом сообщает Zaxid.net.

Мужчине поменяли отель, когда он прибыл в Барселону, потому он был вынужден принять тот вариант, который был.

"В гостиничном номере вместо кроватей были раскладушки с грязными матрасами и постельным бельем, с потолка сыпались, на потолке и стенах были убиты насекомые, стены потрескавшиеся, мебель поломанная, кондиционер отсутствует, балкон в аварийном состоянии. Кроме того, под окном были дороги и железнодорожная путь", - заявил мужчина во время судебного заседания.

Туроператор е реагировал на жалобы клиента, потому мужчина подал иск в суд с требованием компенсировать расходы на отдых

Отмечается, что по договору, подписанному с туроператором, предусматривался перелет в Барселону и обратно, страховка, трансфер и 11-дневное проживание в четырехзвездном отеле Aqua Hotel Onabrava. Но мужчину и его дочь поселили в Aqua Hotel Promenade. При этом смену отеля с клиентом никто не обсуждал.

Кстати, украинцам рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном и Азовском морях.

"Если нет финансов поехать в Европу – Украина, у нас очень много не открытых направлений. В ближайшее время хотим по Украине, причем палаткой хотим попробовать", - рассказали тревел-блогеры 40-летний Вадим и 32-летняя Аня Гриненко из Киева.

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Теги: отдых, туроператоры, отпуск
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