Харків накрило потужною зливою: вулиці перетворилися на вируючі річки

Злива у Харкові розпочалась сьогодні в останній день весни, 31 травня. Жителі міста не були готові до стихії. Дороги перетворилися на річки, а розмір градин вражав уяву місцевих жителів.

Люди на вулицях насилу пересувалися, а автомобілям доводилося проїжджати величезні скупчення води. Через забиті зливні стоки - по всьому місту утворилися неймовірні калюжі, оскільки вода не стікала в каналізацію.

Злива в Харкові (відео: YouTube)

Крім того, від негоди також постраждав торговий центр "Караван". У ньому метровий фонтан почав бити прямо з-під плитки. Передбачається, що потоп в ТЦ стався через прорив пожежного гідранта в підлозі.

ТЦ "Караван" в Харкові затопило (відео: YouTube)

Варто зазначити, що вчора, 30 травня, подібна ситуація спостерігалася і на дорогах Києва. Сильна злива затопила вулиці столиці в різних районах. Комунальникам довелося з самого ранку наполегливо трудиться, щоб ліквідувати наслідки стихії.

Також кияни опублікували в мережі кумедні меми, пов'язані з потопом на вулицях міста. Також було зафіксовано, що річка Либідь після інтенсивного дощу значно "погладшала".

Раніше найсильніша злива пройшлась по Одесі, і за кілька годин автомобілі на дорогах виявилися повністю у воді.

Нагадаємо, Київ засипало моторошним градом, після якого вулиці столиці перетворилися на річки.