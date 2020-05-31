Харьков накрыло мощным ливнем: улицы превратились в бурлящие реки

Ливень в Харькове начался сегодня в последний день весны, 31 мая. Жители города не были готовы к стихии. Дороги превратились в реки, а размер градин поражал воображение местных жителей.

Люди на улицах с трудом передвигались, а автомобилям приходилось проезжать огромные скопления воды. Из-за забитых сливных стоков - по всему городу образовались невероятные лужи, поскольку вода не стекала в канализацию.

Ливень в Харькове (видео: YouTube)

Кроме того, от ненастья также пострадал торговый центр "Караван". В нем метровый фонтан начал бить прямо из-под плитки. Предполагается, что потоп в ТЦ произошел из-за прорыва пожарного гидранта в полу.

ТЦ "Караван" в Харькове затопило (видео: YouTube)

Стоит отметить, что вчера, 30 мая, подобная ситуация наблюдалась и на дорогах Киева. Сильный ливень затопил улицы столицы в разных районах. Коммунальщикам пришлось с самого утра усердно трудится, чтобы ликвидировать последствия стихии.

Также киевляне опубликовали в сети забавные мемы, связанные с потопом на улицах города. Также было зафиксировано, что река Лыбидь после интенсивного дождя значительно "пополнела".

Ранее сильнейший ливень прошелся по Одессе, и за несколько часов автомобили на дорогах оказались полностью в воде.

Напомним, Киев засыпало жутким градом, после которого улицы столицы превратились в реки.