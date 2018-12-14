У Харкові від грипу померла дитина: стали відомі подробиці трагедії

Колаж РБК-Україна

У лікарню дівчинку доставили вже в стані клінічної смерті

Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк розповів подробиці про смерть 9-річної дівчинки від вірусу грипу, яка сталася 1 грудня. Про це він повідомив на брифінгу 14 грудня, повідомляє "UA: Харків" Facebook.

За словами Михайла Черняка, до того часу, коли батьки викликали швидку медичну допомогу, стан дівчинки сильно погіршився, і медики не змогли її врятувати.

"Оглянута вона була вдома лікарем-педіатром, який працює саме в цій лікарні. Лікувалася вдома. 1 грудня стан дитини погіршився, була викликана бригада екстреної медичної допомоги, доїхала на місце за 10 хвилин. Дівчинку доставили в обласну клінічну лікарню №1. Вона була вже, на жаль, в стані клінічної смерті, тому всі реанімаційні заходи, які були зроблені, не допомогли. У 13:50 була констатована біологічна смерть", - розповів заступник голови ХОДА.

Він уточнив, що дівчинка перебувала на обліку в міській дитячій клінічній лікарні №19 і хвороба розвивалася дуже швидко, так як вона захворіла 27-28 листопада.

Крім того, Михайло Черняк розповів, що судмедекспертиза виявила у загиблої дитини штам грипу А (Н3N3), а біологічний матеріал для вірусологічного дослідження вже доставлений у центр грипу в Київ.

"Всі обставини ми з'ясуємо, що і як відбувалося. Були рекомендації, було певне лікування. Фахівці розбираються, що стало причиною погіршення стану здоров'я дитини", - зазначив Черняк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові від грипу померла 9-річна дівчинка, яку батьки лікували самостійно.

А також ми розповідали про те, що у Києві лікарні готують до епідемії грипу та ГРВІ.