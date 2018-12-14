ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Харькове от гриппа умер ребенок: стали известны подробности трагедии

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 16:35
В Харькове от гриппа умер ребенок: стали известны подробности трагедии
Коллаж РБК-Украина

В больницу девочку доставили уже в состоянии клинической смерти

Заместитель председателя Харьковского областной государственной администрации Михаил Черняк рассказал подробности о смерти 9-летней девочки от вируса гриппа, которая произошла 1 декабря. Об этом он сообщил на брифинге 14 декабря, сообщает "UA: Харьков" в Facebook.

По словам Михаила Черняка, к тому времени, когда родители вызвали скорую медицинскую помощь, состояние девочки сильно ухудшилось и медики не смогли ее спасти.

"Осмотрена она была дома врачом-педиатром, который работает именно в этой больнице. Лечилась дома. 1 декабря состояние ребенка ухудшилось, была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, доехала на место за 10 минут. Девочку доставили в областную клиническую больницу №1. Она была уже, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому все реанимационные мероприятия, которые были сделаны, не помогли. В 13:50 была констатирована биологическая смерть", - рассказал зампредседателя ХОГА.

Он уточнил, что девочка находилась на учете в городской детской клинической больнице №19 и болезнь развивалась очень быстро, так как заболела она 27-28 ноября.

Кроме того, Михаил Черняк рассказал, что судмедэкспертиза выявила у погибшего ребенка штамм гриппа А (Н3N3), а биологический материал для вирусологического исследования уже доставлен в центр гриппа в Киев.

"Все обстоятельства мы выясним, что и как происходило. Были рекомендации, было определенное лечение. Специалисты разбираются, что послужило причиной ухудшения состояния здоровья ребенка", - отметил Черняк.

 Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка, которую родители лечили самостоятельно.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ.

Умерла в машине "скорой": в Харькове грипп забрал жизнь 9-летней девочки В селе на Волыни внезапно скончался младенец: медики ищут причину
Новости Украины ХарьковГриппсмерть ребенка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь