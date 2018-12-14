В Харькове от гриппа умер ребенок: стали известны подробности трагедии

Коллаж РБК-Украина

В больницу девочку доставили уже в состоянии клинической смерти

Заместитель председателя Харьковского областной государственной администрации Михаил Черняк рассказал подробности о смерти 9-летней девочки от вируса гриппа, которая произошла 1 декабря. Об этом он сообщил на брифинге 14 декабря, сообщает "UA: Харьков" в Facebook.

По словам Михаила Черняка, к тому времени, когда родители вызвали скорую медицинскую помощь, состояние девочки сильно ухудшилось и медики не смогли ее спасти.

"Осмотрена она была дома врачом-педиатром, который работает именно в этой больнице. Лечилась дома. 1 декабря состояние ребенка ухудшилось, была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, доехала на место за 10 минут. Девочку доставили в областную клиническую больницу №1. Она была уже, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому все реанимационные мероприятия, которые были сделаны, не помогли. В 13:50 была констатирована биологическая смерть", - рассказал зампредседателя ХОГА.

Он уточнил, что девочка находилась на учете в городской детской клинической больнице №19 и болезнь развивалась очень быстро, так как заболела она 27-28 ноября.

Кроме того, Михаил Черняк рассказал, что судмедэкспертиза выявила у погибшего ребенка штамм гриппа А (Н3N3), а биологический материал для вирусологического исследования уже доставлен в центр гриппа в Киев.

"Все обстоятельства мы выясним, что и как происходило. Были рекомендации, было определенное лечение. Специалисты разбираются, что послужило причиной ухудшения состояния здоровья ребенка", - отметил Черняк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка, которую родители лечили самостоятельно.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ.