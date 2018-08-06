У Харкові в храмі УПЦ МП дитині продали алкоголь (відео)

Фото: РБК-Україна

Неповнолітній безперешкодно купив вино

У Харкові в магазині, який знаходиться при соборі Олександра Невського (Українська православна церква Московського патріархату) підлітку продали алкоголь. Про це повідомляє активіст Павло Онищенко, який на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідне відео.

"Храм Олександра Невського, продали вино підлітку", - написав Павло Онищенко.

Опубліковано Павлом Онищенком Неділя, 5 серпня 2018 р.

Відео: Підлітку продали вино в магазині при храмі (facebook.com/Павло Онищенко)

Храм розташований на вулиці Академіка Павлова, 46. Неповнолітньому активісту організації продали пів-літри вина, яке налили у пластикову пляшку без акцизної марки на ній. Варто алкоголь 50 грн.

При цьому паспорт або інший документ, що підтверджує особу, у хлопця під час продажу не запитали.

Онищнеко зазначив, що за фактом продажу алкоголю неповнолітньому був складений адміністративний протокол.

Фото: Асортимент магазину при храмі (facebook.com/Павел Онищенко)

Раніше сообющалось, що у Львівській області підлітки потрапили до лікарні із-за алкоголю.

Підлітки вирішили відсвяткувати день народження свого товариша і випили алкогольні напої. Що саме пили діти, не вказується. Увечері їх доставили в реанімацію місцевої лікарні з сильним алкогольним отруєнням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Миколаївській області зґвалтували неповнолітню після того, як вона вживали алкогольні напої разом з подругою в парку.

Уляна Супрун нагадала прості правила про те, як уникнути отруєння у дітей.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну