В Харькове в храме УПЦ МП ребенку продали алкоголь (видео)

Фото: РБК-Украина

Несовершеннолетний беспрепятственно купил вино

В Харькове в магазине, который находится при соборе Александра Невского (Украинская православная церковь Московского патриархата) подростку продали алкоголь. Об этом сообщает активист Павел Онищенко, который на своей странице в Facebook опубликовал соответствующее видео.

"Храм Александра Невского, продали вино подростку", - написал Павел Онищенко.

Опубліковано Павлом Онищенком Неділя, 5 серпня 2018 р.

Видео: Подростку продали вино в магазине при храме (facebook.com/Павел Онищенко)

Храм расположен на улице Академика Павлова, 46. Несовершеннолетнему активисту организации продали пол-литра вина, которое налили в пластиковую бутылку без акцизной марки на ней. Стоит алкоголь 50 грн.

При этом паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность, у парня во время продажи не спросили.

Онищнеко отметил, что по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему был составлен административный протокол.

Фото: Ассортимент магазина при храме (facebook.com/Павел Онищенко)

Ранее сообющалось, что во Львовской области подростки попали в больницу из-за алкоголя.

Подростки решили отпраздновать день рождения своего товарища и выпили алкогольные напитки. Что именно пили дети, не указывается. Вечером их доставили в реанимацию местной больницы с сильным алкогольным отравлением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю после того, как она употребляли алкогольные напитки вместе с подругой в парке.

Уляна Супрун напомнила простые правила о том, как избежать отравления у детей.

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