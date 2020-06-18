У Харкові охоронці жорстоко побили хлопця: момент потрапив на відео

У Харкові охоронці хлопцеві зламали ніс в парку
У Харкові в саду імені Шевченка стався кричущий випадок. Там охоронці жорстоко побили молодого хлопця за те, що він пройшовся по краю фонтану. Працівникам охоронної фірми це дуже не сподобалося, вони завели молоду людину в приміщення і там нанесли йому удари. В результаті у хлопця зламаний ніс і він опинився в лікарні.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
Відео можна подивитися по посиланню.
Судячи з наступного відео стає зрозуміло, що хлопця з приміщення не випускали, один з охоронців тримав двері.
У Харкові жорстко побили хлопця (відео: facebook.com/watch/kharkiv1654)
У коментарях до цього відео в соцмережі українці відзначили, що незрозуміло, з чого ця історія починалася.
Як ми раніше повідомляли, у Києві поліція побила аспіранта КНУ.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Людмила Жукова