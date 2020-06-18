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У Харкові охоронці жорстоко побили хлопця: момент потрапив на відео

STYLERЖиття    18.06.2020 - 15:31
У Харкові охоронці жорстоко побили хлопця: момент потрапив на відео
У Харкові стався скандал з охоронцями в парку (колаж РБК-Україна)

У Харкові охоронці хлопцеві зламали ніс в парку

У Харкові в саду імені Шевченка стався кричущий випадок. Там охоронці жорстоко побили молодого хлопця за те, що він пройшовся по краю фонтану. Працівникам охоронної фірми це дуже не сподобалося, вони завели молоду людину в приміщення і там нанесли йому удари. В результаті у хлопця зламаний ніс і він опинився в лікарні.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Відео можна подивитися по посиланню.

Судячи з наступного відео стає зрозуміло, що хлопця з приміщення не випускали, один з охоронців тримав двері.

У Харкові жорстко побили хлопця (відео: facebook.com/watch/kharkiv1654)

У коментарях до цього відео в соцмережі українці відзначили, що незрозуміло, з чого ця історія починалася.

  • Початок відео де? Ну, там де хлопчина почав бикувати, на охорону кидатися і поводити себе неадекватно.... Звичайно, може цього і не було, але вже реально задовбали такі відео-половинки, де взагалі нічого не ясно...
  • А де відео? Потрібно все показати, як гуляв і що робив отримав, відео однобоко.
  • Тримати телефон і знімати відео, на місце того, щоб викликати поліцію, у тут же горланити викликайте поліцію! Так, це звичайно капець конкретний людей з технології зробили розумово відсталими.

Як ми раніше повідомляли, у Києві поліція побила аспіранта КНУ.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Харківпобиття
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